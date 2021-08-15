Уважаемый Жан Беленюк.

Который день я не могу зайти в фейсбук, чтоб не увидеть противостояние людей, считающих зашкваром лобызание с мокшанцами и фотографирование с ними со счастливым выражением лица, и людей, пытающихся объяснить, что спортсмен должен вести себя соответствующе формату общения на таких соревнованиях и быть толерантнее к жителям стран, с которыми нас поссорили политики. Читал я и нападки на вас.

Ну и вашу версию я читал.

Видео дня

Так вот, что бы хотелось сказать.

Ну, во-первых – искренне поздравляю вас с победой. Это незаурядное достижение вас, как украинского спортсмена, которое еще более ценно тем, что вы – чернокожий спортсмен. Чернокожий украинец. А это демонстрирует, что в Украине в системном плане расизм не действует. И у тебя может быть любая кожа, но если ты талантлив и работоспособен, то ты можешь быть и депутатом, и олимпийцем. Вы для меня – один из символов такого равноправия, благодарен вам за это.

Желаю и дальнейших побед, и уверен, что мы их еще увидим.

Теперь на тему людей, что вам допекают за общение с мокшанцами.

Да, они категоричны и радикальны. И далеко не все понимают в этой ситуации, что-то гиперболизируют, и не всегда корректны.

Но ситуация в том, что они в чем-то правы.

Видите ли. В нашей стране война.

И в ней уже миллионы людей, которые увидели что-то, чего вы не видели никогда.

Это могли быть бойцы 79-ки, которые с ошарашенными глазами смотрели на постового, что забежал в блиндаж с криком: - Командире...там знову нашу "сушку" збили...але вона якась дуже велика...

И, выбежав из блиндажа, они наблюдали тела, выпадающие из Боинга, видели тела детей, раскиданные по полям вперемешку с их вещами...

А потом они сидели в окопах, пока их с территории РФ, через границу, ровняли дальнобойной артой и РСЗО часами. Отличное времяпровождение, не так ли? Отсидел в блиндаже, вышел во время передышки, похоронил тех, кого убило артобстрелом, пошел назад в блиндаж при начале очередного артналета. Такой вот артиллерийский "день сурка".

Или, возможно, они волонтеры и симики, что пытались вывезти гражданских с Дебальцево и окресностей, после того как сепарье и русские прямо сказали, что будут мешать эти населенные пункты артой.

Или, может, они были участниками того краткого Донецкого майдана, когда через два года после другого спортивного события, Евро-2012, где спортсмены фотографировались с болельщиками, замотаными в украинские флаги...а уже через два года их за этот украинский флаг избивали и убивали посреди Донецка.

А может это девочка-волонтер, что уже седьмой год принимает борты в госпиталь и возится с ампутантами?

А может это их родственники, дети, соседи, друзья...

Нет, они не дураки, поверьте. Знания не делают людей дураками. Но, как говорится, во многих знаниях – многие печали. От которых часть украинцев себя оградили тезисами "не все так однозначно" и "это политика".

У меня есть близкий друг, которого я называю братом. И он офицер. Командир батальона. Говорят, что хороший командир.

И перед каждой ротацией у него есть период небольшой апатии. Нет, не подумайте, он не боится воевать. И в своем батальоне он уверен.

Но в каждой ротации батальон теряет 4-8 человек. Еще и ранеными. И как бы мы не старались – мы не можем провести ротацию без потерь. Даже несмотря на огромный ответный ущерб.

- Мне опять придется своих парней хоронить, и матерям в глаза смотреть, – говорит мне каждый раз перед ротацией этот офицер.

И да, он настоящий офицер. Настоящий командир.

Вы ведь тоже офицер, Жан? Вам должно быть приятно, что среди ваших соотечественников есть такие люди. Ведь слово "офицер" для человека чести чего то да стоит.

Но у вас слишком разная работа... Вы ведь в процессе ее выполнения не обязаны хоронить подчиненных.

Потому вы простите этим людям их категоричность. Вам их трудно понять, потому что вы не видели и не пропускали через себя то, что пропустили они. Они не всегда могут понять своё раздражение, не всегда могут его грамотно сформулировать.

Но они точно понимают первопричину.

Хотите быть чем-то большим – а вы копните эту первопричину. Честно. В первую очередь – для себя. Узнайте, как говорил Морфеус, "насколько глубока кроличья нора".

Если захотите – я вам сам в этом помогу. Свожу на передовую без депутатских групп и приданных военнослужащих. Без шелухи и демонстраций. Пообщаетесь, узнаете, увидите обратную сторону медали. Той самой, благодаря которой вы сидите в мирном Киеве, а не в нынешнем аналоге Донецка из "ДНР". Чтоб вы поняли общую картину.

Если нет – ну, думаю, вы найдете людей, что помогут вам понять слой этой реальности. Главное – чтобы на это была смелость. Потому что ваш мир никогда после этого не будет таким гармоничным. Для такого публичного человека – тем более. Но как я говорил выше – многие знания порождают большую скорбь. А без знаний – вы не построите успешную Украину, замыкаясь в кратком манямирке спорта и "не все так однозначно".

Вот такая вот ситуация.

С уважением к вам и к вашим спортивным достижениям – один из представителей воинствующего меньшинства, Serg Marco.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.