Можно ли давать собаке мороженое: какие риски для здоровья

Эксперты советуют дважды подумать, прежде чем угощать своего любимца мороженым. Собаки с радостью полакомятся прохладными сладостями в летнюю жару, и, казалось бы, маленькая порция не может причинить животному никакого вреда.

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Однако лучше воздержаться от кормления собак мороженым, по крайней мере, если вы заботитесь о здоровье и самочувствии четырехлапого. В чем опасность мороженого, рассказало издание Love Your Dog.

Почему мороженое вредно для собак

Сахар и жиры, содержащиеся в составе мороженого, совсем не полезны для животных. Дело не только в лишних калориях и риске ожирения. Мороженое может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и различные заболевания, например панкреатит.

Есть ли польза от кормления собаки мороженым

Мороженое не принесет никакой пользы с точки зрения здоровья. Есть лучшие источники получения полезных жиров. Мороженое вообще не имеет в составе питательных веществ для собаки.

Часто хозяева дают животным что-нибудь прохладное, чтобы спасти их от летней жары. Мороженое – не самый лучший способ это сделать. Вы можете попытаться дать им кубики льда либо заморозить их игрушки или лакомство.

К каким проблемам со здоровьем приводит мороженое

Ожирение

Лишний вес создает дополнительную нагрузку на суставы вашей собаки и может привести к диабету и сердечным заболеваниям.

Расстройство желудка

Все собаки обладают определенной непереносимостью лактозы. У многих животных развивается рвота, диарея или метеоризм после употребления молочных продуктов.

Панкреатит

Поджелудочная железа вырабатывает и выделяет ферменты, помогающие пищеварению. Жирная пища может вызвать воспаление поджелудочной железы, что приводит к сильным болям в животе, рвоте снижение аппетита. Панкреатит обычно диагностируют посредством анализа крови.

Отравление

Особенно опасно для собак шоколадное мороженое. Шоколад содержит соединение теобромин, которое является токсичным для собак. Темный шоколад имеет в составе много теобромина, поэтому даже небольшое количество может вызвать тяжелое отравление.

Что делать, если собака съела мороженое

Если пес съел немного мороженого, не содержащего токсичных для животного ингредиентов, вероятно, он не ощутит тяжелых последствий. Внимательно наблюдайте за самочувствием любимца. При появлении рвоты или диареи немедленно обратитесь к ветеринару.

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