Можно ли дарить букет из одного или 13 цветков: что означает количество

С давних времен множество примет связывали с цветами. Например, парное количество цветов украинцы привыкли ассоциировать с похоронами или кладбищем, так что такие букеты не принято дарить на праздники.

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В странах Европейского Союза и США наоборот – парное количество считается счастливым и в магазинах часто можно встретить букет из 6, 8 или 12 цветков. О самых популярных цветочных предрассудках читайте в материале OBOZREVATEL.

Можно ли дарить букет из одного цветка

Один цветок можно подарить при первой встрече. По традиции дарят большую розу красивым изящным бутоном на длинном стебле. Один цветок символизирует искренность и ненавязчивый комплимент.

Три цветка

Это универсальный букет, который подойдет всем. Букет из трех роз можно подарить маме, бабушке, коллеге, подруге, любимой девушке. Обычно он считается знаком уважения и симпатии.

О чем говорит букет из пяти цветков

В народе говорят, что букет из пяти цветков – символ не просто платонической симпатии, но и желания продолжить отношения. Это знак любви, романтики и искренних чувств.

Принято ли дарить букет из семи роз

Букет из семи цветов – знак либо уважения и почета, либо любви. Например, семь осенних цветов – астр, хризантем, гладиолусов – обычно дарят учителям на 1 сентября или коллегам на профессиональные праздники. Но семь цветов также издавна считали олицетворением романтических чувств.

Девять и более роз в букете

По символике цветов, девять роз в букете для девушки – способ выразить, что она единственная и неповторимая.

Одиннадцать цветов дарят обычно на годовщину свадьбы, как символ того, что любовь не угасла.

По словам флористов, суеверие о парном количестве, как олицетворение завершения жизненного цикла, перестает работать, если вы дарите больше десяти цветков. Двенадцать цветков, например, символизируют поддержку и заботу. Поэтому можно выбирать большие букеты из 20, 30, 50 и 100 роз.

Суеверие числа 13

Во многих культурах число 13 считают несчастливым. По поверьям, оно приносит беды и неудачи. В некоторых странах не дарят букет из 13 цветков. Но у суеверия есть и положительное толкование. Букетом из 13 роз можно выразить уважение и зрелую любовь.

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