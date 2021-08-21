Так, друзья — сегодня будет большой и очень интересный пост из цикла моих материалов о Чернобыле. Как уже знают постоянные читатели моего блога — недавно мы с командой побывали в Чернобыльской Зоне отчуждения и сейчас публикуем цикл больших материалов об этом. А недавно мы к тому же побывали и в беларуской части Зоны отчуждения и осенью опубликуем два больших фильма про брошенные сёла и про мёртвый город Солнечный — так что не забывайте также подписываться на ютуб-канал, там всё самое интересное)

Ну а сегодня я расскажу вам о мозаиках в брошенном городе Припяти, которые произвели на меня колоссальное впечатление. Я видел их и раньше — но вот только увидев их вживую я понял, что на них скульптор изобразил нечто похожее на ядерную катастрофу 1986 года. Мистики в ситуацию добавляет то, что эти мозаики были созданы задолго до аварии — последняя из них была закончена в 1983 году.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о мистических мозаиках из Припяти, которые в буквальном смысле слова предсказали катастрофу 1986 года.

Видео дня

Предсказатель Иван Литовченко.

Для начала давайте поговорим о том, кто вообще создал эти мозаики и где они находятся. Практически все монументальные мозаики в Припяти, во многом определившие лицо города, создал скульптор и художник Иван Литовченко. Все мозаики выполнены в очень современном для тех лет стиле, который я бы охарактеризовал как "пост-соцреализм". В работах Литовченко советские мотивы приобретают какой-то гротескный, сюрреалистический оттенок — что делает его полотна очень узнаваемыми. Можно сказать, что мозаики Литовченко стали лицом Припяти и одним из её главных образов.

Что интересно — все мозаики Литовченко имеют весьма свежий и "юношеский" характер, яркие цвета и смелые формы — тогда как в процессе работы над ними Литовченко был уже относительно немолодым человеком. Рождённый в 1921 году, он уже в пятидесятые годы стал довольно известным скульптором, а над мозаиками в Припяти и на ЧАЭС работал уже в возрасте около 60 лет.

Основные работы Ивана расположены на центральной улице Припяти — проспекте Ленина, на торцевых стенах одноэтажных магазинов и обращены лицевой частью в сторону въезда в город. Фактически, мозаики Литовченко были первыми произведениями искусства, которые видел въезжающий в Припять гость, и они в какой-то степени "делали" визуальный образ города. В дополнение к проспекту Ленина, Иван Литовченко также оформил фасад здания припятской школы искусств и торцевую стену кинотеатра "Прометей" там же.

Что интересно — Иван Литовченко работал практически без помощников (они делали только чёрную работу), самостоятельно подбирая и выкладывая в нужном порядке кусочки смальты — плотного разноцветного стекла, из которого сложены все его работы. Сейчас куски штукатурки вместе со смальтой в большом количестве валяются у стен с мозаикой — увы, произведения Литовченко постепенно разрушаются без ухода в брошенном городе.

О чём говорят мозаики Литовченко.

А теперь давайте посмотрим на работы Ивана. К сожалению, сам Иван Литовченко умер ещё в 1996 году, задолго до возникновения волны интереса к чернобыльской катастрофе и Припяти — и он не успел ничего толком рассказать о своих работах. За него это сделала его дочь Наталия, которая кстати пошла по стопам отца. Как утверждает Наталия Литовченко — её отец прекрасно понимал, рядом с каким объектом он работает и чем вообще чреват "мирный атом" — поэтому его работы полны какой-то скрытой тревоги.

В Припяти восьмидесятых, городе детей и молодёжи они просто смотрелись как что-то современное и красивое — но уже после катастрофы 1986 года вдруг как-то очень ясно проступил их тайный смысл. Давайте посмотрим на эти работы.

Первая мозаика, о которой мы сегодня поговорим, называется "Деметра",и находится она на торцевой стене припятского магазина "Струмок" по чётной стороне проспекта Ленина. Созданная в 1982 году работа изображает древнегреческую богиню Деметру, которая является богиней плодородия. Одно из имён Диметры — "Жаркая", и на мозаике Ивана Литовченко Деметра словно обжигает невидимыми лучами людей, что тянут к ней руки:

Особо зловеще панно "Деметра" стало смотреться после аварии 1986 года — на фоне страшных чёрных окон пятиэтажных зданий, пристроенных вплотную к стене с панно. Деметра Литовченко с весьма недобрым лицом словно выжигает всё вокруг пронизвающими лучами:

Следуюшая мозаика Ивана Литовченко, о которой мы поговорим дальше, расположена на стене припятского кинотеатра "Прометей" и называется "Энергия". "Энергия" — одна из наиболее ранних припятских работ Ивана, она создана в 1975 году на торцевой стене кинотеатра. В нынешнем состоянии мозаика выглядит весьма сюрреалистически и как-то очень хорошо подходит к образу брошенного "города будущего".

Давайте посмотрим на "Энергию" повнимательнее. В абстрактном искусстве каждый видит своё, но лично мне она больше всего напоминает взорвавшийся реактор ЧАЭС, смотрите сами — верткальные линии в центре композиции очень напоминают графитовую кладку с тепловыделяющими сборками, которые как раз где-то посередине разрываются чем-то вроде взрыва, от коророго затем расходятся различные волны излучения — как относительно "мягкие" альфа и бета волны, так и "жесткое" гамма-излучение. Можно конечно сказать, что это всё уже досужие "послечернобыльские" домыслы — но по крайней мере на мозаике всё выглядит очень похоже на этот сюжет.

И последняя на сегодня — и, наверное, самая страшная работа Ивана — это мозаика под названием "К свету", соданная в 1977 году. На ней некий человек держит в руке нечто, от чего расходятся жесткие лучи. Видно, что человек жертвует собой и уже припал на одно колено — это то ли образ мифического Прометея (вообще древнегреческая мифолгия — очень популярный мотив в оформлении Припяти и ЧАЭС), то ли образ Данко, что вырвал своё сердце для освещения пути людям.

Что самое интересное и страшное — тот свет или то излучение, которое излучает находящееся в руке нечто — людей вовсе не согревает. В сюжете барельефа хорошо видно, как часть людей ещё тянется к этим лучам, ещё одна часть уже закрылась от них руками, а последняя часть уже упала на землю... Это очень сильная работа, которая в опустевшей Припяти пробирает до дрожи своим пророчеством.

Что это было?

Лично мне очень интересно было бы узнать — а что это вообще было? Может Иван Литовченко действительно обладал каким-то даром предвидения и таким образом старался предостеречь людей от страшной аварии, которая случится именно в Припяти — ведь на просторах СССР было множество атомоградов, пстроенных возле атомных станций, но ни в одном из них больше нет подобных работ — а есть они только в Припяти, которая сейчас превратилась в постъядерный город-призрак.

Вторая версия более прозаичная — Иван Литовченко был просто достаточно умным человеком и хорошо понимал, где именно он работает и что здесь может произойти в будущем — и поэтому его работы носят весьма мрачный характер. Вдвойне интересно, как Ивану разрешили воплотить подобные работы — ведь соцреализм семидесятых должен был нести исключительно радость, а не изображать людей, упавших от какого-то излучения.

В общем, и в первой, и во второй версии кроется какая-то тайна.

А что по этому поводу скажете вы? Был ли Иван Литовченко провидцем или просто так сложились обстоятельства?

Напишите в комментариях, интересно)

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