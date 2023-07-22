Мощные дожди с грозами на фоне жары +33 градуса: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 22 июля

Погода в Украине в субботу, 22 июля, будет дождливой во многих регионах. На юге и в центре ожидаются грозы и шквалы до 20 метров в секунду.

Видео дня

При этом столбики термометров по Украине будут показывать днем от +28 до +33 градусов. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook.

Ночью дожди ожидаются в западных, Винницкой, местами и в Киевской и Черкасской областях. Днем умеренные дожди прогнозируют во всех областях, кроме юго-востока. А в северных и центральных областях местами значительные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с; в центральных и южных областях при грозах шквалы 15-20 м/с.

В столичном регионе 22 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие дожди, а днем умеренные, местами значительные дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура ночью +12..+17 градусов, днем +20..+25. В Киеве ночью прогнозируют +15..+17, днем +20..+22 градуса.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях – днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, навыходные 22 и 23 июля часть территории Украины накроют дожди.В некоторых областях страны ожидается сухая и теплая погода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!