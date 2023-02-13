Морозы отступят: синоптики рассказали, какую погоду ждать в понедельник в Украине. Карта

Погода в Украине в первый день недели, 13 февраля, будет пасмурной, но днем почти во всех областях будет "плюсовая" температура. Осадки следует ожидать только на востоке и западе страны.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков небольшой мокрый снег будет в Луганской и Донецкой областях, а также во всех западных регионах, кроме Закарпатской области.

В центре возможны небольшие дожди. Ветер в понедельник предполагается до 12 метров в секунду, а на западе возможны порывы до 20 метров.

В западных областях Украины 13 февраля температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов днем, ночью -3...-5, на Закарпатье до -8, в Карпатах до -13.

На севере и центре Украины прогнозируют солнце, осадков не предполагается. Лишь в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях возможен небольшой дождь. Температура днем +2..+4, ночью -5..-7.

В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – солнечно и сухо. Днем столбики термометров будут показывать +4..+6 градусов, ночью -3..-5 (на Херсонщине до -7). На востоке снег, температура днем -3..-1, ночью -7..-9.

В Киеве и Киевской области 13 февраля пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Температура ночью -4...-9, днем до +5 градусов. В Киеве ночью -4..-6, днем +1..+3.

Отметим, что в Украине 12-13 февраля действует предупреждение о снеголавинной опасности. Оно касается высокогорья восточной части Закарпатской области.

Погодные условия говорят о том, что в указанном регионе есть вероятность схода лавин. В этой связи установлен 3-й уровень опасности из 5-ти.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский сурок Тимко ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он совершил на биостанции в селе Гайдары.

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