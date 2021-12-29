Морозы отступят: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год 2022 в Украине

Накануне Нового года 2022 морозы в Украине отступят, в большинстве регионов начнется оттепель. Температура воздуха 31 декабря повысится до нуля градусов, а то и до небольших "плюсов".

Как рассказала Мeteoprog синоптик Наталья Диденко, 29 декабря температура воздуха в ночные часы будет составлять -6...-13 градусов, местами -12...-18 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах -3...-9 градусов.

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Она отметила, что ближе к выходным и Новому, 2022 году, в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег, таяние льда, заметно потеплеет.

"Будьте осторожны под крышами домов и на дорогах", – предупредила Диденко.

Говоря о том, каким же будет праздник, специалист спрогнозировала, что в это время будет дождливо, в ряде регионов пойдет мокрый снег, а средняя температура станет колебаться от 0 до - 5 градусов.

Она же уточнила, что следует внимательно следить за прогнозами метеорологов, так как некоторые коррективы они могут все же внести.

А по прогнозам Укргидрометеоцентра, в субботу, 1 января, 2022 года, ожидаются плюсовые температуры в западной части страны и центральной. Там, по прогнозам синоптиков столбики термометров вырастут до +4 градусов днем. Ночью в данной части страны от - 2 до + 2 в среднем. На востоке страны в первый день нового года будет идти мокрый снег. Днем -2-4 градуса. В Киеве в этот день от 0 градусов до 2 тепла.

В воскресенье, 2 января, в Украине солнечно на всей территории страны. Снег и дожди – не прогнозируются. Наиболее тепло в этот день будет в западной части страны. Там до 3 градусов тепла. Наиболее холодно – в Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Там днем до - 4 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ждать на новогодние праздники.