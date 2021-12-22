Морозы отступят, но ненадолго: синоптик дала прогноз до конца декабря и на Новый год
Украину накрыли морозы, однако уже в ближайшее время они отступят и столбики термометров поползут вверх. Однако радоваться такому потеплению придется недолго, так как к Новому году возможно очередное похолодание.
Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие дни будет холодно, а в некоторых регионах температура упадет до -19 градусов. По прогнозам специалиста, низкие температуры продержатся в Украине еще 3-4 дня.
"Мы уже немного забыли такие значения температур. В предыдущие зимы их было совсем немного", – сказала синоптик.
Птуха отметила, что эти дни будут снежными. Однако кое-где ожидается гололедица, что означает, что на дорогах следует быть осторожными.
Синоптик объяснила, что холод к нам пришел с севера, его спровоцировал циклон, который в данное время находится над территорией России. Морозно, но ясно будет в среду и четверг, 22 и 23 декабря соответственно.
Далее специалист прогнозирует потепление. Птуха отметила, что уже на католическое Рождество температуры могут подняться до отметки плюс. Предстоящее потепление Птуха объяснила теплыми массами, которые устремились на территорию Украины с Атлантики. В то же время, она отметила, что Рождество будет снежным.
"Возможен мокрый снег", – уточнила она.
А вот к новогодним праздникам специалист ожидает очередное похолодание. Делать точный прогноз по поводу того, как сильно опустятся температуры на праздники Птуха не стала и акцентировала, что наиболее правдивый прогноз можно составить лишь за несколько дней до конкретной даты. Тогда уже становится ясно, каких температур ожидать и будут ли осадки.
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