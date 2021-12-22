Морозы отступят, но ненадолго: синоптик дала прогноз до конца декабря и на Новый год

Елена Расенко
Жизнь
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Морозы отступят, но ненадолго: синоптик дала прогноз до конца декабря и на Новый год

Украину накрыли морозы, однако уже в ближайшее время они отступят и столбики термометров поползут вверх. Однако радоваться такому потеплению придется недолго, так как к Новому году возможно очередное похолодание.

Как рассказала в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, в ближайшие дни будет холодно, а в некоторых регионах температура упадет до -19 градусов. По прогнозам специалиста, низкие температуры продержатся в Украине еще 3-4 дня.

В ближайшие дни будет холодно.
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"Мы уже немного забыли такие значения температур. В предыдущие зимы их было совсем немного", – сказала синоптик.

Птуха отметила, что эти дни будут снежными. Однако кое-где ожидается гололедица, что означает, что на дорогах следует быть осторожными.

Синоптик объяснила, что холод к нам пришел с севера, его спровоцировал циклон, который в данное время находится над территорией России. Морозно, но ясно будет в среду и четверг, 22 и 23 декабря соответственно.

На католическое Рождество ожидается потепление.

Далее специалист прогнозирует потепление. Птуха отметила, что уже на католическое Рождество температуры могут подняться до отметки плюс. Предстоящее потепление Птуха объяснила теплыми массами, которые устремились на территорию Украины с Атлантики. В то же время, она отметила, что Рождество будет снежным.

"Возможен мокрый снег", – уточнила она.

К новогодним праздникам похолодает.

А вот к новогодним праздникам специалист ожидает очередное похолодание. Делать точный прогноз по поводу того, как сильно опустятся температуры на праздники Птуха не стала и акцентировала, что наиболее правдивый прогноз можно составить лишь за несколько дней до конкретной даты. Тогда уже становится ясно, каких температур ожидать и будут ли осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой погоды ожидать в конце месяца.

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