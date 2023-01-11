Морозы начнут отступать: синоптик дала детальный прогноз для Украины на четверг

В четверг, 12 января, в Украине начнет теплеть. Воздушные массы из Атлантики будут вытеснять морозы с территории нашей страны.

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Об этом 11 января на своей странице в Facebook сообщила ведущая прогноза погоды и синоптик Наталья Диденко. В целом завтрашний день пройдет без осадков, только в Карпатах может выпасть немного мокрого снега, а на юге Одесчины возможны дожди.

На небе в четверг будут облака, сквозь которые будет время от времени проглядывать солнце.

В эту и следующую ночь еще будут морозы, особенно на Левобережье. Однако уже завтра днем в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 3 тепла, а на западе страны воздух прогреется от +3 до +8 градусов Цельсия.

"Ветер еще будет оставаться порывистым, однако не штормовым. Угомонится. Атлантика ласково наступает – будет вытеснять морозы за поребрик", – пишет Диденко. После этого, по ее словам, в Украине еще сильнее потеплеет.

В Киеве, говорит синоптик, 12 января осадков не ожидается. Ночью будет холодно, от -6 до -8 градусов, а днем уже теплее, около 1 градуса мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве до конца недели синоптики прогнозируют возвращение "плюсовой" температуры. Так, уже в пятницу, 13 января, в день воздух прогреется до +1°С.

– А в четверг, 12 января, синоптики прогнозируют в Киеве и Киевской области переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе днем 0-4°С мороза.

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