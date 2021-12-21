Морозы до минус 20 в январе и 'затяжной' февраль: синоптики дали прогноз на зиму в Украине

На новогодние и рождественские праздники украинцы могут столкнутся с сильными морозами, когда столбики термометров резко упадут до -20. Уходить же зима будет долго.

Как рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, зима 2021-2022 в Украине будет достаточно мягкой, когда температуры будут выше нормы. По его словам, такую аномально теплую зиму переживет и большая часть Европы.

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Он же отметил, что количество осадков зимой будет в пределах нормы. В то же время, снежный покров – ожидается неустойчивым, а вместо снегопадов часто будут идти дожди или мокрый снег.

Его коллега заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова в интервью OBOZREVATEL отметила, что декабрь будет отличаться колебанием температур. Так, ночью они будут опускаться до минусовых значений, а днем – опять расти до отметки плюс.

В то же время, она предупредила, что в январе в Украину могут прийти сильные морозы, когда столбики термометров покажут -20.

Мартазинова не исключила, что февраль будет затяжным, но предупредила, что рассчитывать на стойкий снежный покров не стоит, так как в этот сезон ожидаются постоянные колебания температур и выпавший на землю снег будет достаточно быстро таять.

Со своей стороны директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью Сегодня спрогнозировал, что морозы, которые придут на новогодние праздники, могут быть даже сильнее, чем то прогнозируют другие специалисты. По его мнению, в Украине в этот период может быть даже до - 30.

"Но такое экстремальное похолодание будет кратким, а зимняя погода – в целом неустойчивой", – отметил специалист.

Он же сравнил зимнюю погоду в Украине с той, которая отмечалась 30-40 лет назад и подчеркнул, что теперь морозы стали кратковременными.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал новогоднюю погоду.