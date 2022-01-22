Морозы до минус 12 и снег: в Украине 23 января резко похолодает. Карта

В воскресенье, 23 января, в Украину придет существенное похолодание. Практически во всех регионах страны прогнозируется снег, а на западе синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с.

Самые сильные морозы ожидаются ночью на востоке страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В столице 23 января в ночь с 22 на 23 января прогнозируется мороз до 7 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах 2-4 градусов мороза. В течение дня в Киеве будет идти снег.

Во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях синоптики прогнозируют сильный снег. Температура воздуха в этих регионах составит от 3 до 5 градусов мороза.

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На юге Украины – в Херсонской, Одесской и Николаевской областях ночью ожидается 5-7 градусов мороза, днем от -1 до +1. Тут в воскресенье также будет идти небольшой снег.

В восточных регионах – на Луганщине, Донетчине и Харьковщине ударят сильные морозы – ночью до 12 градусов со знаком "минус". Днем в этих регионах прогнозируется до -6 градусов.

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях ночная температура опустится до -11 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться от -4 до -2. В центре Украины завтра также пройдет небольшой снег.

Напомним, ранее сообщалось, что весна 2022 года будет солнечной, но прохладнее, чем прошлогодняя. Кроме того, по сравнению с 2021 годом ожидается больше осадков.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух также поделилась прогнозом: по ее словам, весна придет уже в феврале и сильного холода дальше ждать не стоит.