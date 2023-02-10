Морозы будут держаться, но днем уже возможны ''плюсы'': синоптики рассказали о погоде перед выходными. Карта

Погода в Украине в пятницу, 10 февраля, будет солнечной, но морозной. В Карпатах ударят ночные морозы до -22 градусов, а днем температура воздуха в разных регионах будет колебаться от -3 до +2 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как отмечается, осадки в этот день минуют Украину, а ветер будет достигать 3-5 метров в секунду.

В западных областях столбики термометров днем будут показывать от -3 до +1 градуса. Ночью сильные морозы ожидаются в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – от -17 до -19. В Картапах прогнозируют кое-где до -22.

В северных областях днем ожидается сухая и солнечная погода. Температура днем -3..+1, ночью -11..-13. На востоке Украины без осадков, днем от 0 до +2, ночью до 9 градусов мороза.

В центральных регионах Украины ночью ударят мощные морозы от -12 до -15. Днем осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях – солнечно. Днем столбики термометров будут показывать 0..+2 градуса, ночью опустятся до -8..-10. В Крыму днем -1..+1, ночью -8..-10.

В Киеве и Киевской области прогнозируют переменную облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью -9..-14, днем -3..+2. В Киеве ночью -10...-12, днем около 0 градусов.

Синоптики также предупредили, что умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 10 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до конца текущей недели будет зимней, с сильными морозами ночью. В субботу и воскресенье ожидаются снегопады или мокрый снег, больше всего – на западе, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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