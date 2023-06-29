Мороз – не проблема: как вырастить дома спаржу

Спаржа – одна из самых полезных овощных культур. Это многолетнее растение неприхотливо в уходе, однако первый урожай можно будет собирать только на третий год после посадки.

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Выращивать спаржу можно двумя способами: путем посева семян почву или через высадку рассады. Регулярный полив, удаление сорняков и качественная подкормка – три основы для здорового роста спаржи. Обычно урожай созревает в апреле-мае. Молодые побеги нежные на вкус, насыщенные витаминами, минералами и клетчаткой, их готовят на пару, на гриле или в духовке. Как вырастить спаржу дома, рассказало издание Better Homes and Gardens.

Как выращивать спаржу и ухаживать за ней

Спаржа растет в разных климатических условиях, однако лучше развивается в умеренном климате. Морозные зимы опасности не представляют, ведь растения отмирают в холодное время года, чтобы дать новый рост побегов весной. Для спаржи следует выбрать солнечную грядку.

Спаржа родом из Средиземноморья, поэтому предпочитает легкую почву со свободным дренированием. Растение имеет разветвленную корневую систему, которая может разрастаться на 1,5-2 м. Перед посадкой спаржи на грядку следует внести компост, навоз и известь – они повысят уровень pH и сделают почву более рыхлой. В глинистую почву можно добавить немного гипса.

Поливать спаржу нужно регулярно, особенно летом.

Как посадить спаржу впервые

Шаг 1

Выкопайте траншею глубиной около 20 см и шириной 20-30 см. Установите кроны спаржи примерно на 30-50 см друг от друга. Если сажаете семена – предварительно смочите их в теплой воде перед посадкой.

Шаг 2

Засыпьте рассаду почвой примерно на 5 см. Уплотните и хорошо полейте. Лучше всего проводить пересадку рассады в конце мая и начале июня. Первые всходы должны появиться через месяц.

Шаг 3

Регулярно поливайте спаржу и периодически подкармливайте летом удобрением с высоким содержанием азота, чтобы стимулировать рост верхушки. Зимой срежьте сухое желтое основание чуть выше уровня земли. Можно защитить растение слоем торфа или опилок толщиной 5 см. В конце зимы снова внесите удобрения, чтобы стимулировать рост побегов. В первый год после посадки срезать макушки не нужно. Регулярно очищайте грядку от сорняков.

При правильном уходе спаржа может давать урожай в течение 15-20 лет.

Польза от употребления спаржи

Спаржа не содержит жира и холестерина, потому полезна для здорового питания. Спаржа богата клетчаткой, витаминами группы В тиамином, рибофлавином, ниацином, В6 и биотином. Растение является отличным источником фолиевой кислоты, которая важна для будущих мам и полезна для снижения риска сердечных заболеваний. Одна порция спаржи обеспечивает около четверти нашей ежедневной потребности в витамине С. Спаржа имеет отличный набор биологически активных соединений, таких как антиоксиданты, рутин и бета-каротин. Спаржа содержит калий и соединение никотианамин, которые помогают поддерживать кровяное давление.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать, хранить и готовить полезную спаржу.

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