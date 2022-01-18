Перепады до 10 градусов и стужа: украинцев предупредили о новых погодных 'сюрпризах'

Глобальное потепление не принесет новых волн тепла в Украину, температура будет кардинально меняться. В частности, зимой снова стоит ждать аномальных холодов.

Об этом в интервью "КП в Украине" предупредила доктор географических наук, специалист по климату Светлана Бойченко. По ее словам, повышение средней температуры даже на один градус для нашей планеты очень существенно - ее как человека с лихорадкой начинает бросать в жар и в холод.

От теплых зим, по мнению специалиста, придется отвыкать.

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"Сейчас заходим в другую цикличность, когда на фоне теплых дней будет все больше прохладных и даже очень холодных периодов с морозами и снегом. Это мы уже наблюдали в течение декабря, таким же будет и январь. Характерной приметой украинских зим становится контрастность. Этакие погодные качели", – отметила Бойченко.

По данным климатолога, нужно готовиться к новым перепадам температуры до 10 градусов в течение суток.

"Самые большие морозы в январе ожидаются, как обычно, на Крещение. А вот февраль, по некоторым прогнозам, может удивить теплой, практически весенней температурой. А потом снова – бабах, и стужа!" – предупредила Бойченко.

Актуальный прогноз погоды

Касаемо ближайших дней, в Укргидрометцентре сообщили, что во вторник, 18 января, в Украине будет сравнительно тепло. Наиболее низкие температуры прогнозируются в Черниговской, Сумской, Киевской областях. Там днем до -4 градусов. Ночью в данных регионах до -6 градусов.

Солнечно в этот день будет на северо-западе страны. Снегопад прогнозируется практически по всей территории, за исключением юга. Наиболее тепло во вторник будет на Закарпатье и в Одесской области.

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