Мокрый снег, вьюга и гололед: какая погода ожидает украинцев в воскресенье

В воскресенье, 19 декабря, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Такие погодные условия грозят гололедом и повышением опасности на автотрассах.

Об этом сообщили метеорологи Украинского гидрометцентра в Facebook. Они предупреждают украинцев о желтом уровне опасности.

В западной части страны температура днем составит от +1..+3 градуса, а ночью упадет до -1. В южных регионах и Крыму в воскресенье будет немного теплее – до +4 градусов.

Восточные регионы ожидает температура воздуха не выше 0, а ветер преимущественно западный до 15-20 м/сек. Совокупность этих факторов может грозить областям настоящей вьюгой на протяжении всего дня.

Видео дня

В Киеве и центральных областях в течение всех суток будет идти мокрый снег с дождем, местами будет вьюга. Температура воздуха 0..+2 градуса.

Ранее OBOZREVATEL называл вещи, которые должны быть в гардеробе каждой девушки, мечтающей быть тепло одетой, но при этом сохранять стиль и женственность.