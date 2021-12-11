Мокрый снег, ветер и туманы: синоптики рассказали, какой погоды ждать до конца декабря

Этой зимой суровых морозов ожидать не стоит. Декабрь будет сырым, пасмурным, ветренным и туманным, и только к концу месяца он будет напоминать зиму.

Как рассказал Сегодня замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, среднемесячная декабрьская температура будет на уровне -4...+3 градусов, что достаточно приближенно к норме. Он же отметил, что месяц будет холоднее от предыдущего на 5-7 градусов.

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Снег в декабре кое-где будет "дефицитом". И если в Карпатах, северных, западных и восточных областях снег к концу месяца ляжет на землю, то в южной части страны и в Крыму его появление будет весьма краткосрочным.

Прокопенко рассказал, что погоду зимой теперь диктуют южные и юго-западные циклоны, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега.

"Все это возможно в декабре", – спрогнозировал специалист.

Он же предупредил, что в декабре возможны резкие колебания температуры, из-за чего будут возникать туманы, а это значит, что "на автодорогах станет опаснее".

Осадков, по прогнозу эксперта, в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм. В северо-восточных областях их будет несколько меньше нормы.

"В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране до одного метра в Карпатах", – сказал он.

Также, портал Сегодня собрал обобщенный прогноз погоды на декабрь. В целом, месяц обещает быть мокрым, холодным и не очень зимним.

Согласно этому прогнозу, вторая и третья недели месяца окажутся достаточно теплыми, а ближе к Новому году снова придут небольшие морозы.

"Ударят морозы и выпадет снег на Волыни и далее на восток до Сумщины. Зима захватит Хмельницкую область, Винницкую, Полтавскую. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой", – сказано в обзоре.

В остальных же областях, снег если и появится в декабре, то очень быстро исчезнет. На юге же страны его вовсе может и не быть.

Кроме того, на востоке страны – сухо, пасмурно. На Закарпатье – погода больше будет напоминать осеннюю, в том числе и дождями. Осадки в этом регионе прогнозируются практически каждый день декабря.

Дождливо будет во: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой. Там снег будет быстро "превращаться в грязную кашу под ногами".

В Киеве в декабре будет вполне зимняя погода.

"Во второй половине месяца снег может растаять, но вероятность того, что к Новому году снова похолодает и снова выпадет снег, высокая", – написали авторы статьи.

Синоптик же Прокопенко напомнил, что абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 38 градусов мороза (Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская обл.), в Крыму – 19 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 18 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Карпаты засыпало снегом.