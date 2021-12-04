Мокрый снег и опасность лавин: какая погода ожидает украинцев в воскресенье

В воскресенье, 5 декабря, часть Украины накроет мокрый снег и заморозки. Это коснется северо-восточной части страны, где осадки приведут к гололеду на дорогах.

Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра в Facebook. Они призвали автомобилистов быть более внимательными на трассах.

"В Карпатах 5 декабря наступит настоящая зима с пушистым снегом. Ночью температура составит 5..-10 градусов, а днем – 0..-5", – указано в сообщении.

При этом спасатели Ивано-Франковского региона обратили внимание на опасность схода снежной лавины. Уровень опасности сохранится на отметке "3" (средняя), поскольку в горах зафиксирован интенсивный снежный покров.

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Киевляне и жители столицы смогут дождаться небольшого снежка только ближе к понедельнику, поздно вечером. В основном будет сухая морозная температура не выше 2 градусов днем и до -7 – ночью.

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