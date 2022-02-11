Мокрый снег и гололедица: антициклон принесет в Украину потепление, но с осадками. Карта

Погода в Украине в субботу, 12 февраля, будет преимущественно теплой, на юге до +8 градусов. В то же время в Карпатах прогнозируют снегопады, а на севере и востоке – мокрый снег с дождем.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время в большинстве областей на дорогах прогнозируют гололедицу (кроме юга), а порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в центральных и южных областях – объявлен I уровень опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Видео дня

Погода на западе в субботу будет солнечной, осадков не прогнозируется. В Ужгороде днем температура воздуха поднимется до +6 градусов, во Львове и в Луцке +2...+4, в Ивано-Франковске до +5. Ночью столбики снизятся до -1 градуса.

На севере в течение дня прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура днем в Чернигове +2...+4, в Сумах +1...+3, в Киевской области до +3. Ночью ожидается 0...-2.

В восточных областях Украины в субботу будет влажно – в Луганске и Донецке прогнозируют снег, в Днепре и Запорожье – дождь. Температура воздуха +2...+4 днем, 0...+2 ночью. В Запорожье +5...+7, в Днепре до +6.

На юге прогнозируется солнечная погода в течение всего дня, осадков не ожидается. Температура днем +6...+8, ночью +1...+3. В Крыму от +7 до +9 градусов.

В Киеве и Киевской области на дорогах в субботу гололедица, днем мокрый снег. Температура в столице днем +1…+3, ночью около 0, в области днем до +5, ночью до 2 градусов мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вера Балабух заявила, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной. По расчетам прогностических центров, в течение марта средняя температура будет на несколько градусов выше, чем она наблюдалась в последние годы.