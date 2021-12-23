Мороз, гололедица и сильный ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

станет В пятницу, 24 декабря, Украина станет настоящей ареной погодных баталий. В частности, в последний рабочий день недели в разных частях страны ожидаются морозы, потепление, снег и мокрый снег.

Таким прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ночь на 24 декабря еще будут держаться морозы -10-18 градусов, в западных регионах – от -4 до -9 градусов. Аналогичный прогноз сделали и синоптики Украинского гидрометцентра.

Уже в пятницу днем, по словам Диденко, мощная воздушная масса сдвинет антициклон и принесет потепление. Также прогнозируются осадки. В западных и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях гололедица.

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"Практически везде, хотя и постепенно, с запада на восток, сначала будет выпадать снег, затем мокрый снег, а затем дождь в западных регионах", – отметила Диденко.

Такие "метаморфозы", по словам синоптика, принесет теплая воздушная масса, которая движется на Украину.

"Ведь завтра днем в западных областях и на юге потеплеет к оттепели и даже к незначительным "плюсам"!" – подчеркнула синоптик.

Согласно ее прогнозу, в северных областях и многих центральных днем предполагается 1-4 градуса мороза. В восточных регионах будет держаться мороз. Также ожидается сильный юго-западный ветер.

Кроме того, по словам Диденко, на дорогах останется гололедица и из-за осадков присоединится "снежная каша", поэтому ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. Во время перехода снега в мокрый ожидается налипание мокрого снега.

В столице Украины ближайшая ночь прогнозируется морозной, но уже днем в Киеве потеплеет до -1-2 градусов. Ночью без осадков, днем снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 10-12° мороза, днем 0-2° мороза.

Со своей стороны Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об опасной погодной ситуации: на дорогах – гололедица, ночью в западных областях, днем в Украине – порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах – сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с, вьюги.

Напомним, в предновогоднюю ночь 31 декабря в Украине ожидаются сильные морозы. Кое-где температура воздуха опустится до 17-25 градусов с отметкой "минус". Холоднее всего будет на севере страны, а теплее всего, конечно же, на юге. В последние сутки декабря на Черниговщине и Сумщине столбики термометров ночью покажут -24… -25°С. В Киевской, Житомирской и Ровенской областях будет в пределах -19… -22°С, а в Черкасской и Волынской областях еще "теплее" – до -17°С.

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