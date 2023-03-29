Мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедица: в среду в Украине усилится непогода. Карта

В среду, 29 марта, в Украине усилится непогода. Синоптики обещают мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедицу.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". По прогнозам метеорологической службы, ветер будет порывистым (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"В северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный), в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем большие). На остальных территориях без существенных осадков", – сказано в сообщении.

На дорогах, по прогнозам синоптиков, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза, в Донецкой и Луганщине 1-6° тепла. Днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза", – сообщает "Укргидрометцентр".

В Киевской области на 29 марта, по прогнозам синоптиков, прогнозируются опасные метеорологические явления.

"Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с", – сказано в сообщении.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице Украины Киеве ночью ожидается 1-3° мороза, днем – 0-2° тепла. Также 29 марта ночью и утром прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", –предупреждают эксперты.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 29 марта ночью и утром касаются всех регионов страны, кроме востока. На территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это – желтый уровень опасности – I.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в Украине ожидается значительное похолодание, которое обусловит так называемый Карпатский циклон. 28–29 марта по всей территории страны ударят морозы, а также ожидаются значительные осадки.

Наталья Диденко также сообщала, что на Украину движется циклон, который принесет похолодание и снег.

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