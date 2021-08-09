"Мокрый снег", +32 и грозы: синоптики удивили прогнозом погоды на вторник. Карта

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь
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'Мокрый снег', +32 и грозы: синоптики удивили прогнозом погоды на вторник. Карта

В Украине на вторник, 10 августа, неожиданно спрогнозировали "мокрый снег" примерно в половине областей. Такая информация отображалась на карте Украинского гидрометцентра.

Как оказалось, произошел какой-то технический сбой. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава учреждения Николай Кульбида (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Прогноз погоды со "мокрым снегом".

Такая информация показывалась, если навести курсор мышки на определенную область, хотя обычно осадки обозначаются еще и специальными значками. Таким образом, "мокрый снег" якобы ожидается ночью во всех западных и северных областях.

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Прогноз погоды со "мокрым снегом".

"Вероятно, случился сбой", – пояснил Кульбида журналисту OBOZREVATEL, добавив, что данные обязательно исправят.

Прогноз погоды со "мокрым снегом".
Прогноз погоды со "мокрым снегом".
Прогноз погоды со "мокрым снегом".
Какой будет погода на самом деле

В целом же погода в Украине во вторник будет дождливой и с грозами почти по всей стране, в юго-восточной части возможны град и шквалы. Солнце прогнозируют только в Волынской, Ривненской, Кировоградской и Одесской областях.

Прохладнее всего ожидается в западных областях – от 24 до 27 тепла днем и от 14 до 16 градусов ночью.

В центральных, северных, южных и восточных областях синоптики прогнозируют +28… +32 днем и от 17 до 21 тепла ночью.

В Киеве также дожди с грозами, ночью +17… +19, днем от 28 до 30 тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 августа.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму.

Пожарная опасность в Украине 10 августа.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики прогнозируют на этой неделе периодические дожди во всех областях Украины. Циклон с осадками будет перемещаться с запада на восток и наоборот, возможны грозы, град и шквалы.

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