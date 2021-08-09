'Мокрый снег', +32 и грозы: синоптики удивили прогнозом погоды на вторник. Карта

В Украине на вторник, 10 августа, неожиданно спрогнозировали "мокрый снег" примерно в половине областей. Такая информация отображалась на карте Украинского гидрометцентра.

Как оказалось, произошел какой-то технический сбой. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава учреждения Николай Кульбида (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Такая информация показывалась, если навести курсор мышки на определенную область, хотя обычно осадки обозначаются еще и специальными значками. Таким образом, "мокрый снег" якобы ожидается ночью во всех западных и северных областях.

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"Вероятно, случился сбой", – пояснил Кульбида журналисту OBOZREVATEL, добавив, что данные обязательно исправят.

В целом же погода в Украине во вторник будет дождливой и с грозами почти по всей стране, в юго-восточной части возможны град и шквалы. Солнце прогнозируют только в Волынской, Ривненской, Кировоградской и Одесской областях.

Прохладнее всего ожидается в западных областях – от 24 до 27 тепла днем и от 14 до 16 градусов ночью.

В центральных, северных, южных и восточных областях синоптики прогнозируют +28… +32 днем и от 17 до 21 тепла ночью.

В Киеве также дожди с грозами, ночью +17… +19, днем от 28 до 30 тепла.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму.

Ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики прогнозируют на этой неделе периодические дожди во всех областях Украины. Циклон с осадками будет перемещаться с запада на восток и наоборот, возможны грозы, град и шквалы.