Много солнца и без осадков: синоптик дала прогноз погоды на выходные. Карта

В ближайшие выходные, 24 и 25 июля, практически по всей Украине ожидается умеренная летняя температура воздуха до 28 градусов. Только в южных регионах жара может достичь отметки до+30.

Об этом у себя в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Она указала, что отдыхающие на морских курортах могут планировать полноценный отдых на пляжах, а если где и пройдет небольшой дождь, то только в Карпатах, в районе Сумщины и Черниговщины.

"Ближайшие выходные – идеальное время для путешествий. Не тратьте его на одинаковые пресные "олинклюзивы", поезжайте в Батурин, Качановку, Софиевка, Аскания-Нова, Аккерман, Боярку, Богуслав, Славское, хутор "Надежда", Суботов, запланируйте наши невероятные ландшафтные парки для посещения", – посоветовала синоптик.

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Диденко традиционно указала на солнечные перспективы в Киеве. Жителей и гостей столицы на выходных будет радовать сухая погода с легко продуваемым ветерком, температура воздуха будет колебаться от +25 до +27.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе после проливного дождя, который устроил в городе у моря настоящий потоп, на пляжи для отдыха вынесло мертвых крыс, обитавших на свалках.