Митинг с флагами РФ в Киеве оказался съемками фильма. Фото и видео

С утра в субботу, 4 сентября, под здание Деснянской районной государственной администрации на "Троещине" начался собираться подозрительный митинг. Участники акции, численность которых достигла нескольких десятков, принесли с собой флаги Российской Федерации.

Такое зрелище обеспокоило жителей и гостей Киева, которые начали активно публиковать фото в социальных сетях и обратили внимание правоохранителей на этот крамольный процесс. Корреспондент OBOZREVATEL отправился на место для освещения пророссийского митинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как оказалось, "акция сепаратистов" – постановка для полнометражного фильма, который носит рабочее название "Мирный-21". Режиссером выступает известный украинский деятель киноискусства Ахтем Сеитаблаев, жанр: военная драма.

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Рядом с импровизированной площадкой находится съемочная группа, которая и призывает киевлян не беспокоиться от увиденного.

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