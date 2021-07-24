Мир наблюдает за зрелищным полнолунием: онлайн-трансляция небесного феномена

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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Мир наблюдает за зрелищным полнолунием: онлайн-трансляция небесного феномена

23 июля в 02:36 по Гринвичскому часу полная Луна под названием "Hay Moon" начала свою фазу по отношению к Земле. Впечатляющее зрелище наблюдают люди в Америке и Европе, в ряде стран ведут прямую трансляцию грандиозной картины.

OBOZREVATEL собрал самые внушительные кадры очевидцев этого космического явления. В Афинах издание Телеканал 360 ведет прямую трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Начало полнолуния в сумерках.

Отметим, что наиболее яркая Луна "Hay Moon" берет свое название от жизненного цикла оленей, у которых в июле стремительно отрастают рога. Вообще все фазы Луны имеют собственное имя традиционно из колониальных культур Америки. В частности, речь идет о европейской и индийской культурах.

Видео дня
Эпичное зрелище.
Зрелище у Лондонского моста.

Особенность июльской фазы Луны в том, что ее необычность можно определить невооруженным глазом. Для ряда других форм полнолуния нередко нужно использовать специальную оптику.

Описание космического феномена.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи дают ряд важнейших рекомендаций, которые желательно соблюдать в эти сутки подавляющего влияния Луны даже тем, кто далек от суеверий.