Мир наблюдает за зрелищным полнолунием: онлайн-трансляция небесного феномена

23 июля в 02:36 по Гринвичскому часу полная Луна под названием "Hay Moon" начала свою фазу по отношению к Земле. Впечатляющее зрелище наблюдают люди в Америке и Европе, в ряде стран ведут прямую трансляцию грандиозной картины.

OBOZREVATEL собрал самые внушительные кадры очевидцев этого космического явления. В Афинах издание Телеканал 360 ведет прямую трансляцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что наиболее яркая Луна "Hay Moon" берет свое название от жизненного цикла оленей, у которых в июле стремительно отрастают рога. Вообще все фазы Луны имеют собственное имя традиционно из колониальных культур Америки. В частности, речь идет о европейской и индийской культурах.

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Особенность июльской фазы Луны в том, что ее необычность можно определить невооруженным глазом. Для ряда других форм полнолуния нередко нужно использовать специальную оптику.

Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи дают ряд важнейших рекомендаций, которые желательно соблюдать в эти сутки подавляющего влияния Луны даже тем, кто далек от суеверий.