Минус 7 миллионов за 30 лет: в ООН дали прогноз о сокращении населения Украины

В ближайшие 30 лет количество украинцев сократится на семь миллионов. Таким образом к 2050 году вместо 41 млн граждан нас останется всего 35 млн.

К такому мнению пришли аналитики Организации Объединенных наций. Убыль украинского населения происходит с рекордно высокими темпами.

На это влияет сразу несколько негативных факторов: старение нации, низкая рождаемость, пандемия и трудовая миграция, нередко завершающаяся переездом за границу на постоянное место жительство и ассимиляцией. Все они напрямую следуют за неблагоприятной экономической обстановкой.

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"Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей", – указано в докладе ООН.

Согласно данным статистке Госстата на 1 декабря 2021 года в Украине проживают 41 миллионов 208 тысяч 106 людей.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о рекордном сокращении украинского населения за последние 11 лет.