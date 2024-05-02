Миф о здоровом питании разрушен: почему еда в СССР вызвала ранние морщины и седину

Одним из ключевых аргументов любителей поразмышлять о том, какой хорошей страной был СССР, является высокое качество и натуральность продуктов питания. Эти люди утверждают, что советские граждане ели исключительно здоровую пищу и потому были такими сильными и трудолюбивыми.

Развенчать этот миф решил белорусский блогер и исследователь советского быта Максим Мирович. По его данным, здоровое питание существовало в СССР только на агитационных материалах, а на самом деле люди питались бедно и плохо.

Если рассмотреть школьные учебники 70-80-х годов, то в них можно увидеть иллюстрации, демонстрирующие желаемый способ питания советского человека. На завтрак какая-нибудь каша (скорее всего манка или овсянка), кусочек пирога и чай. На обед – порция жирного супа, пара сильно зажаренных котлет и кусочек огурца. На ужин – яичница с творогом и бутерброд с маслом. То есть, даже на идиллических изображениях мы видим достаточно бедный и далекий от полноценного рацион.

Но какие блюда в СССР были популярными и доступными? Блогер приводит список по группам. Каждая из них была овеяна мифами и стереотипами, не выдерживающими критики.

Супы. Советская пропаганда убеждала, что горячее и жидкое блюдо на обед спасает от гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но в столовых Страны Советов супы варили из перемороженных костей, некачественных овощей, залежавшихся круп и низкопробных макарон. В результате блюдо имело неприятный вид и запах и не содержало почти никаких питательных веществ. Однако супы было удобно готовить на большое количество людей или, если речь идет о домашнем питании, на несколько дней вперед. Их варили в больших кастрюлях и разогревали по необходимости.

Каши. В тех количествах, в которых предлагалось потреблять каши жителям СССР, такие блюда толку не несут. Ведь основной питательный элемент круп – это углеводы. Для полноценного питания требуются также белки и качественные жиры, достаточное количество клетчатки из овощей. А вот тарелку овсянки с хлебом каждый день качественным питанием не назовешь. Однако каши давали рабочим энергию для тяжелого физического труда, поэтому им и отдавали предпочтение. За дешевизну и "нажористость" каши также были популярны в армейских и тюремных столовых.

Макароны. Качественные макароны готовятся из твердых сортов пшеницы. В СССР для их изготовления брали то, что удавалось вырастить. Нередко это была пшеница с большим содержанием клейковины, поэтому и приготовление макарон больше напоминало варку клейстера. Вдобавок блюдо было еще одним источником углеводов с малым содержанием других питательных веществ.

Картофель. Картошку в СССР любили за то, что ее можно готовить разными способами – жарить, варить в мундирах, печь, делать из нее пюре. Овощ вносил хоть какое-то разнообразие в бедное меню советского человека. При умеренном потреблении картофель может быть полезен, ведь содержит небольшую долю белка, немного клетчатки, определенные витамины и минералы. Но в основном это те же углеводы.

Бутерброды. В советское время бутерброды могли быть даже праздничным блюдом. Достаточно вспомнить вариант со шпротами, который подавали на новогодний стол. Но таким образом экономили продукты, ведь маленькая рыбка и прозрачный ломтик огурца клались на довольно толстый кусок хлеба. В будние дни в бутерброд клали, что придется – яичницу, дешевую колбасу, некачественный сыр. Все для того, чтобы обогатить углеводный рацион хоть какими-то питательными веществами.

Конфеты и варенье. Сладости в СССР изготовляли с огромным количеством сахара, а вместо натурального какао использовали суррогаты. Такие десерты хорошо отбивали аппетит, но не приносили никакой пользы. И, опять же, являлись источником огромного количества углеводов.

Яйца. Куриные яйца являются самым дешевым типом животного белка. В сбалансированном рационе они занимают достаточно небольшую долю. Но советские граждане были вынуждены потреблять этот продукт в больших количествах, чтобы компенсировать недостаток других белков. И вдобавок получали ударную дозу не очень полезного холестерина.

Сосиски, колбасы, субпродукты. Дефицит цельного мяса в СССР пытались компенсировать так называемыми мясными изделиями и субпродуктами. Они были популярны еще и потому, что в фарш можно было добавить огромное количество посторонних ингредиентов, которые делали бы продукт сытным, хотя и не содержали достаточно питательных составляющих. У граждан даже популярной была шутка о том, что докторская колбаса состоит в большей степени из туалетной бумаги.

Хлеб. Даже не анализируя качество хлеба, который выпекался советскими хлебзаводами, достаточно вспомнить привычку жителей СССР есть с хлебом абсолютно все, даже макароны, которые, по своей сути, тоже являются мучным продуктом. Так люди спасали себя от ощущения голода, ведь доступные продукты не только не покрывали потребность в питательных веществах, на них существовал значительный дефицит и достать ту же колбасу, даже плохую, было целым квестом.

Если посмотреть на фотографии советских людей, можно заметить последствия такого питания. У многих плохая кожа с ранними морщинами, преждевременно поседевшие волосы, избыточный вес из-за потребления большого количества углеводов, испорченные зубы.

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