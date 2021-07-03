Метеорологи предупредили о сильном ухудшении погоды в Киеве и области

В субботу, 3 июля, в Киевской области и самой столице резко ухудшится погода. Местами ожидается сильный ветер, дожди и град.

Об этом сообщили на Telegram-канале ГУ ГСЧС в Киевской области. Спасатели предупредили об опасных условиях на улице и призвали жителей региона по возможности не покидать дома и не парковать автомобили под деревьями.

"Уже в ближайший час по всей Киевской области и Киеву до конца суток Гидрометцентр прогнозирует шквальный ветер 15-20 м/с, грозы и даже град. Такая погода сохранится до 4 июля", – указано в сообщении.

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"Оранжевый уровень" погодной опасности, который возникнет в связи с прогнозом, создает вероятность нанесения материального ущерба и стихийного бедствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали в Украине экстремально жаркий июль с переменными ливнями и грозами.