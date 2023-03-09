Местами почти летние +18: синоптики обновили прогноз погоды на четверг. Карта

В четверг, 9 марта, в большей части Украины ожидается в целом теплая погода с почти летними 18 градусами тепла и без существенных осадков. Лишь на западе пройдут дожди, иногда даже с мокрым снегом.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Похожие прогнозы дают синоптики Наталья Диденко и блогер Станислав Щедрин.

По данным синоптиков, в западных областях умеренный дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью местами в центральных и восточных областях, днем в северных областях небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 20-25 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов тепла, в северной части и большинстве центральных областей от 2 до 3 градусов мороза. Днем на Волыни и Ривненщине 4-9 градусов тепла, в центральных, южных областях и в Крыму 13-18 градусов, на остальной территории – 7-12 градусов выше нуля.

В Киевской области на 9 марта будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 10-12 градусов тепла.

Народный синоптик Наталья Диденко утверждает, что 9 марта теплая погода будет преобладать практически повсюду в Украине. В течение дня температура воздуха будет +10-15 градусов, в северных областях и на северо-западе +7-13 градусов, в южной части +12-17 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Дожди пройдут в западных и северных областях. В центральной части, на востоке и юге Украины будет преобладать сухая ветреная погода с солнечными прояснениями.

Синоптический блогер Станислав Щедрин прогнозирует 9 марта в южных, центральных и восточных областях рост температуры до +15-19 градусов, преимущественно без осадков. По его прогнозу лишь днем в западных, а в ужине и в северных областях пройдут дожди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.