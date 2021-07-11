Медуз столько, что их вывозят тачками: туристы показали видео с курорта на Азовском море

В селе Приморский Посад Запорожской области на берегу Азовского моря нашествие медуз. В этом году их настолько много, что животных собирают по всему берегу и вывозят тачками, куда их скидывают лопатой.

Медуз собирают сами отдыхающие. Люди достают их из воды и складывают в кучу. Видео с пляжа в Приморском Посаде опубликовали в местном Telegram-канале "Это Запорожье" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"В Примпосаде с медузами не шутят", – так авторы подписали ролик.

Видео дня

При этом отдыхающих не значительно смущает обилие медуз в воде. Многие из них спокойно заходят в море и купаются с детьми. Маленьких туристов в селе достаточно, о чем свидетельствует наличие игрушек на берегу.

В комментариях к посту некоторые возмутились тем, что медуз выбрасывают, таким образом убивая животных, а не выпускают обратно в море подальше от пляжа. Другие же поддержали такой метод, ведь медузы могут больно ужалить тех, кто приехал отдыхать к морю.

Напомним, блогеры показали медуз и штормовое Азовское побережье в Кирилловке. Отдыхающие утверждали, что потратили средства на отпуск бесполезно, ведь загорали и купались с детьми только несколько раз, поскольку лили дожди.

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