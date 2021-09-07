Что для вас счастье? Как вы его ощущаете? Чего вам не хватает для его достижения: квартиры, машины, работы мечты? Может женитьбы или детей? А если представить, что все это у вас есть, вы остановите гонку и станете счастливым? А прямо сейчас вы счастливы?

С раннего возраста у девушки, которая родилась в неблагополучном районе, была мечта о лучшей жизни. Ей хотелось попасть в высшее общество, жить в достатке, увидеть мир. И тогда у неё появилась идея попробовать заработать деньги самостоятельно. Она погрузила курицу на газельку и отвезла ее на рынок, продала и заработала первые деньги. Прошло 5 лет. И вот эта же девушка уже руководит компанией по производству и дистрибьюции мясопродуктов с пятью филиалами и оборотом в 100 млн долларов. Это был стремительный успех. Естественно, я очень быстро удовлетворила все свои потребности: купила машину с салона, переехала в столицу, купила квартиру в Киеве, попала в новое общество, путешествовала. Это все, о чем я мечтала, будучи простой девушкой с окраины Харькова. Но достигнув всего, я поняла, что я не пришла к тому состоянию, к которому думала, что приду, достигнув успеха. Я не чувствовала счастья. И тогда задала себе вопрос: а что делать дальше?

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Я вдруг осознала, что счастье точно не в новой квартире или машине. Да, это было классное чувство, что можешь позволить себе все. Но это не то чувство, которое я искала, стремясь ко всему этому, работая на износ, обучаясь бизнесу на ходу, проходя эти стрессы и испытания. И, как результат, у меня случилась депрессия. В чем смысл жизни я не понимала и не было мотивации что-то делать дальше. Потому что: зачем? И начался поиск ответов. Я делегировала свой бизнес и уехала путешествовать: Индия, Тибет, Непал. Живя в Ашраме я вставала в 5 утра, жила в абсолютном аскетизме, сутками медитировала. Все для того, чтобы понять, что имеют в виду мудрецы, говоря, что для внутреннего баланса нужно найти "Наблюдателя в себе". Они уверяли, что только увидев себя вне своего тела, можно достичь нирваны. И, конечно же, я не до конца понимала о чем речь, но я старалась делать все, для того, чтобы ощутить это состояние, найти счастье. Ведь мысль о том, что жизнь - это постоянная гонка за чем-то и страдание, меня совсем не устраивала. К чему я пришла: все страдания происходят от того, что мы что-то не принимаем в нашей жизни. Страдание - это несогласие с текущим порядком вещей. Мы живем, работаем, достигаем чего-то и получаем какой-то результат. Он не хороший и не плохой. Он - такой. Нужно принимать это как факт. Если мы сделали все, что в наших силах - незачем мучаться. Мы страдаем только, если привязываемся к чему-то, а если спокойно отпускаем со своей жизни любые ситуации, деньги или людей, то мы не страдаем. Несчастье - это наш выбор и если мы принимаем любую ситуацию, а не оцениваем ее с позиции хорошо/плохо, то мы приходим к состоянию полного баланса, счастья, гармонии.

Но счастье - это не про следующий этап, который будет через секунду. Счастье - это про сейчас, про эту секунду. И если его сейчас нет - то на это есть причина, определите ее и устраните прямо сейчас, в моменте, а не когда-то в будущем. Если не можете - отпустите. Мы без конца строим планы наперед, представляем себе блага, которые будем иметь, смотрим вдаль, которая никогда не приближается. А если наше счастье зависит еще и от какого-то человека - это снова зависимость, и тут мы возвращаемся в пункт первый: зависимость = страдание. Это постоянные качели. Именно поэтому говорят, что счастье - это сознание сознания здесь и сейчас, а достичь его можно только медитацией.

Техника проста. Самая главная задача - следить за своим умом, за своими мыслями. Если мысли заводят какую-то суету, то мы не можем принимать правильные решения. Потому что когда ум беспокоится - падает энергия, а когда энергии мало - мы не можем быть сильными. Слабые мысли = слабые решения. Поэтому нужно всегда следить за тем, чтобы ум успокаивался. Как это сделать? Медитировать. Сначала мы устанавливаем себе таймер на 3 минуты, потом на 5, потом на 10. Каждое утро, каждый вечер. Не важно как вы сидите, не нужна никакая особая поза или мантры. Просто найдите место, где вам будет комфортно. Правила медитации такие: следить за мыслями, будто находясь над ними. Представьте, что мысли - это облака, которые проплывают мимо. Ум всегда будет уводить вас, ему не выгодно, чтоб вы его останавливали. Он захочет удержать контроль, увести вас от этого всего, но вы должны сделать это для себя. Нужно сказать себе: "я об этом подумаю, но потом. Буквально через 5 мин я обязательно об этом подумаю, но не сейчас, сейчас я медитирую". Останавливайте мыслепоток. Следите за своим дыханием, а потом отпустите и его, расслабьте тело. Если есть какое-либо напряжение в мышцах - направьте туда внутренний взгляд и представьте, что зажим растворяется. И все. Вы станете уходить глубже и глубже в медитацию. И вы сразу почувствуете, как жизнь ваша начнет меняться. Вы осознаете, что жизнь - это наслаждение. В конечном счете, мы сами оцениваем, что хорошо, а что плохо. Нет потребности переживать за что-либо вообще, потому что все это - оценка ума и мы оцениваем свои проблемы настолько, насколько считаем. что это проблема. А если мы не считаем это проблемой, то у нас и нет проблем. Мы сами делаем этот выбор.

Что касается меня, то в ходе своих практик я пришла к важному осознанию. В момент, когда случилось пробуждение ума, я нашла "Наблюдателя в себе", о котором говорили мудрецы. Я ясно ощутила себя каплей в огромном океане, но и океан этот - тоже я. А совокупность всех океанов - это и есть Бог. Все религии, учения и верования - они об одном Боге. И я поняла, что я и являюсь этим всем, весь мир - во мне. Это невероятное чувство, которое не сравнится ни с чем материальным в этом мире. Чувство счастья, нирваны, экстаза. И любой человек, независимо от уровня достатка, способен прийти к этому осознанию. Там и находится счастье. Самое главное предназначение человека - это наслаждаться жизнью, а не отдавать себя в жертву жизни. Поэтому ищите то, что вам нравится делать и развивайтесь в этом, как в игре, но не потом, а сейчас, прямо сейчас. И будьте счастливы.

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