Медики рассказали о феномене перед смертью пациентов: объяснения ему нет

Смерть – это одно из самых загадочных явлений, с которым рано или поздно столкнется каждое живое существо. Ученые до сих пор не могут дать окончательных ответов на множество вопросов, связанных с прекращением жизни.

Кроме загадочности самого явления смерти, оно также сопровождается необьяснимыми феноменами. Об одном из них под названием терминальное сознание рассказала медсестра Джули Макфедден для Birmingham Live.

Терминальное осознание (Terminal lucidity) – это уникальное и непонятное явление, когда перед смертью больным, длительно страдавшим тяжелыми недугами, внезапно становится значительно лучше. Их глаза становятся яснее, появляется аппетит, они чувствуют прилив сил, а боль и другие симптомы могут исчезать.

Медсестра хосписа, которая провела свою карьеру, работая в отделениях паллиативной и интенсивной терапии, рассказала, что ей неоднократно приходилось наблюдать это явление.

"Это может проявляться по-разному, но часто они внезапно едят, внезапно начинают говорить, возможно, даже ходить. Они ведут себя как раньше. У них появляется характер: они смеются, шутят, но потом обычно они умирают в течение нескольких дней, а иногда даже в ту же ночь", – рассказала Джули Макфедден.

Медики пытаются заранее предупреждать близких тяжело больных пациентов об этом феномене, чтобы они не были слишком сильно разбиты, когда человек внезапно умрет после того, как ему стало лучше.

Другая медсестра хосписа поделилась своим мнением по поводу терминального осознания. Она выдвинула теорию, что это способ природы дать умирающим людям время и возможность проститься с родными и завершить незавершенные дела.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ключевой компонент зарождение жизни на Земле удалось синтезировать в лаборатории.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.