Мечты могут сбыться: что ждет все знаки зодиака в год Черного Тигра

2022 год будет особенным, ведь Черный Тигр может осуществить мечты некоторых знаков знаков зодиака. Однако повезет не всем.

Астрологи издания Nypost отмечают, что Юпитер, планета чудес и удачи, будет пребывать в Рыбах на протяжении большей части 2022 года. Эта планета повлияет на все знаки зодиака.

ОВЕН

Для Овнов настало время исцеления и отдыха. На протяжении большей части 2022 года уроженцы знака будут чувствовать, что Вселенная направляет их в нужное место в нужное время - как будто ангел-хранитель всегда "корректирует" путь. Удача будет сопровождать Овнов весь год.

Видео дня

ТЕЛЕЦ

Из всех знаков зодиака Тельцам, вероятно, больше всего понравится 2022 год. Он может стать годом, когда сбудутся многие из надежд, мечтаний, стремлений и целей. Это не ограничивается профессиональным успехом, но будет больше возможностей для наград и побед.

БЛИЗНЕЦЫ

2022 год подарит Близнецам много возможностей для успеха, триумфа и, возможно, даже славы. Вся тяжелая работа, которую они проделали за предыдущее десятилетие, теперь будет оценена. Повышение по службе, общественное признание, награды и почести ждут уроженцев знака.

РАК

Раки почувствуют тягу к приключениям и могут отправитьтся в увлекательное путешествие. Они почувствуют себя более зрелыми и уверенными, что может подтолкнуть их к смене работы.. Если вы хоть как-то связаны со средствами массовой информации, издательским делом, работаете на телевидении или радио, ожидайте, что у вас все будет хорошо.

ЛЕВ

Вселенная значительно поддержит уроженцев знака в 2022 году. Настанет период, чтобы по-настоящему оценить свои эмоциональные, финансовые, физические и интеллектуальные желания. На работе Львов ждет повышение, а в личной жизни будет царить гармония и любовь.

ДЕВА

В течение 2022 года Девы будут в центре внимания. Те, кто еще не встретил любовь, найдут вторую половинку и могут даже заключить брак. Уроженцы знака могут рассчитывать и на повышение, но есть вероятность, что для этого придется сменить место работы.

ВЕСЫ

2022 год для уроженцев знака будет очень насыщенным, но они смогут найти идеальный баланс между работой, личной жизнью и отдыхом. Сейчас самое время расставить все по местам. Дела на работе будут идти удачно, что не останется незамеченным.

СКОРПИОН

2022 год будет одним из самых счастливых в жизни Скорпионов. Их ждет много приятных сюрпризов, некоторые могут встретить настоящую любовь и даже сменить место жительства.

СТРЕЛЕЦ

Многие Стрельцы, наконец, почувствуют больше радости и покоя - особенно в вопросах дома, семьи и недвижимости. Некоторые переедут или купят дом. Другие сделают ремонт. Их будет вдохновлять любовь и успехи на работе.

КОЗЕРОГ

Уроженцы знака определятся со своими желаниями и точно поймут, что нужно им. Козероги могут задуматься о смене работы или места жительства, и звезды будут к ним благосклонны. Все изменения будут к лучшему, ведь пришло время, чтобы мечты стали реальностью.

ВОДОЛЕЙ

Изобилие обрушится золотым дождем. В 2022 году уроженцы знака увидят, как потенциал зарабатывания денег возрастет в геометрической прогрессии. Будь то новый источник дохода, возможность трудоустройства, продвижение по службе или активы, благосостояние в это время будет расти. Участие в инвестициях пойдет на пользу.

РЫБЫ

Уроженцев знака ждет успех во всех сферах жизни, но только в том случае, когда они не будут бояться рисковать. Рыбам советуют использовать каждый день, чтобы создать ту жизнь, о которой они всегда мечтали. Удача будет с ними весь год.

Как сообщал OBOZREVATEL: