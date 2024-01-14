Мечта детства: как вырастить лимон из косточки дома

Выращивать растения из семян или косточки – действительно медитативное занятие. Наблюдать, как она проклевывается из-под земли и формирует листики и веточки доставляет массу удовольствия. Не говоря уже о том, что лимоны могут плодоносить даже в помещении. А кто из нас в детстве не мечтал собирать цитрусовые, выращенные своими руками.

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Одним из самых простых для проращивания в домашних условиях деревом является как раз лимон. Чтобы завести его себе, не понадобятся ни специальные посадочные материалы, ни особые навыки, ни сложные условия. OBOZ.UA рассказывает, как самостоятельно вырастить лимон из косточки.

Как выбирать косточку?

Для проращивания вполне подойдут семена из фрукта, приобретенного в ближайшем супермаркете. Лучше выбирать большие и здоровые с виду плоды, а из них вынимать косточки без каких-либо признаков повреждения. Достаньте несколько семян для того, чтобы увеличить свои шансы на успех и просушите их на бумажном полотенце. Сразу после этого они будут готовы к высадке.

Нужно ли готовить косточку к посадке?

Некоторые советуют замачивать семена перед посадкой, а на твердых косточках делать крестообразный надрез, чтобы ростку легче было пробиться сквозь оболочку. На самом деле обе процедуры каких-либо особых преимуществ не дают. В природе растения справляются с размножением семенами и без этого. Поэтому в дополнительной подготовке лимонная косточка не будет нуждаться.

Что нужно приготовить для проращивания лимона?

Брать сразу большой горшок не стоит – молодое растение будет слишком много сил вкладывать в развитие корневой системы и медленно наращивать ствол и крону. Для начала подойдет маленький горшок с дренажным отверстием в дне. Когда растение достаточно окрепнет, его можно будет пересадить.

Если вы высаживаете несколько косточек в одну емкость, тогда закладывайте семена в землю на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина закладки – 1 см.

Особую почву для проращивания лимона можно не искать. Растение хорошо чувствует себя в универсальной смеси. Главное – вовремя поливать емкость с семенами.

В каких условиях проращивают лимоны?

На самом деле, чтобы успешно прорасти, лимонной косточке достаточно будет рассеянного дневного света и температуры 18-22 градуса и выше. Некоторые накрывают емкость с семенами стеклом или пленкой до момента, когда появится проросток – это примерно 14 дней. Это полезная практика, но не обязательная. Если вы знаете, что не пропустите полив, без такой теплички можно обойтись.

Поставьте горшок с лимонной косточкой на подоконник, дождитесь всходов и продолжайте регулярно поливать. Первое время подкормка растению не понадобится – у него будет запас необходимых веществ в остатках семечка.

Приблизительно через год молодой лимон можно будет перенести в несколько больший горшок. Если вы все сделаете правильно, уже вскоре растение порадует вас очень ароматными цветами. А если обеспечите ему правильный уход и комфортные условия в течение длительного времени, то можете получить даже плоды.

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