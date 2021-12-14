Эту поездку муж планировал ещё летом. Мечтал махнуть на денёк-другой в Европу, чтобы погулять, перезагрузиться, поесть на рождественском рынке жареные сосиски, вафли, эльзасский пирог. Я тогда опрометчиво соглашалась, но чем ближе к отъезду, тем мой восторг стремительно приближался к нулю (с трудом расстаюсь с маленькой дочерью).

Андрей пропускал мои отговорки мимо ушей. Морозился, иронизировал, сводил все к беззлобным чуть приплюснутым шуткам. Тогда стала умолять сдать билеты, ссылалась на насморк, и даже (о, Боже!) надеялась, что тест окажется позитивным. Не прокатило, и в среду утром мы оказались в Берлине. В городе многочисленных музеев, мостов, пива и донер-кебабов. Улиц с одинаковым названием, анонимных могил, а еще секретных подвалов, туннелей, бункеров.

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Через несколько часов после прилета началось самое интересное. Оказывается, я не могу дышать. Воздух застревал в носоглотке и не проталкивался ни туда, ни сюда. Отчаянно хотелось в Киев, к Тоне, хотя няня присылала веселые фото и отчеты об их времяпровождение. Андрей лопал гороховый суп, наворачивал второй глинтвейн, а я тихо плакала. Ничто не доставляло радости: ни Музейный остров, ни рынок, заваленный лепестками жареной картошки, ни штоллен, богатый на специи, ром и коричневый сахар демерара. Раздражало колесо обозрения, ветер, забирающийся под реберный хрящ, и даже телебашня с елкой.

Четыре часа рыдала безостановочно. Нос распух и стал напоминать клоунский, а от глаз остались щели, как от после порезов лезвием. Пришлось отменять все планы и срочно возвращаться домой.

Когда-то некая Кейтлин Фладагер написала в Фб, что вообще не скучает по своим детям, проводящим выходные у бабушки. Это очень полезно для всех. И вообще, время без детей благоприятно для психического здоровья. Я с Кейтлин полностью согласна. Просто одна мама так может, а вторая – нет.

Недавно прочла воспоминая Веры Туляковой о своём возлюбленном - турецком поэте Назыме Хикмете. Они встретились, когда женщине исполнилось двадцать три, а Назыму – шестьдесят. До этого Вера была счастливо замужем и воспитывала трехлетнюю дочь. Затем – новые чувства, видимо, ярче солнца, и новое замужество. Девочку отправили жить к бабушке. В каждой строчке – боль по рано ушедшему мужу и ни слова о тоске по жившей вдалеке Анечке, которую поначалу навещала по воскресеньям, а потом как получится.

Моя тетя провела семнадцатилетнего сына в общежитие, а вернувшись домой, рухнула на колени. На нервной почве отказали ноги. Вторая, посадив студента в маршрутку, рыдала так, что влетела в столб и рассекла бровь. Подруга в прошлом году отправила семилетнего сына с папой в Крым. А что? Карадаг, море, изобилие персиков и рапанов. Скучать начала только на десятый день. Даже самой было странно: зашла в его комнату полить цветы, а там игрушки, машинки, пижама, вот только в душе ничего не шелохнулось. Ни грусти, ни тоски.

Так что материнские чувства – разные, да и мамы не повторяются как зимы, лица, отпечатки пальцев. Они бывают юными и очень взрослыми. Белыми, темнокожими и выходцами из медно-красных племен. Кутающими и закаляющими. Тревожными и не считающими 37.2 за температуру. Депрессивными и наседками. ЭКО и мамами-smart. Диктующими, служащими своему чаду и кукующими. Одни могут со спокойной душой махнуть на месяцок в Бразилию, вторые с трудом переживают один день путешествия и спасаются бегством, проклиная себя, карусели и ни в чем не повинный Берлин.

Идеальных матерей нет.

Есть просто разные женщины, разные дети и разная любовь.