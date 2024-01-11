Математическая задача с хитростью заставит задуматься: правильный ответ найдут только самые умные

Математические головоломки, где цифры заменены предметами, на первый взгляд кажутся очень простыми. Но при попытке решить их, начинаешь понимать, что на самом деле все гораздо интереснее и сложнее.

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Пример такой головоломки публикует OBOZ.UA. Она стала вирусной в сети и заставила поломать голову даже бывших отличников.

Посмотрите на картинку. На ней вы видите кеды, человечка и пакетик с семечками, которые замещают числа в уравнениях. Задача головоломки: определить соответствующие значения, скрытые под изображениями, и решить финальный пример.

Кажется, что все просто, и числа, скрытые под фигурками, высчитываются без проблем – понадобятся лишь элементарные знания арифметики. Но последнее уравнение ставит большинство людей в тупик. Ответы они дают разные.

Итак, посчитаем.

Сумма из трех пар кедов – это 30. Итак, одна пара – это 10. Соответственно один кед – 5.

Сумма из двух человечков плюс одна пара кед равна 20. Таким образом, под человечком скрывается число 5.

Два пакетика семечек, плюс два пакетика семечек, плюс человечек – это 13. Итак, пара пакетиков семечек – это 4, а один пакетик – 2.

Финальное уравнение в таком случае выглядит так: один кед – это 5, человечек с двумя пакетиками семечек, обутый в кеды – 19, один пакетик семечек – 2. Итак, пример для решения это:

5 + 19 х 2 = 43

Ведь первым в таком уравнении должно выполняться действие умножения, а затем уже добавление. Какой ответ получился у вас – пишите в комментариях.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую математическую задачку с фруктами.

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