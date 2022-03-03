'Мать, я – чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов!' Стих русского солдата разлетелся в сети

В украинских и российских соцсетях начали распространят стихотворение, написанное якобы солдатом армии России, которая вторглась и начала войну в Украине. Россиянин, посланный убивать мирный людей, признает себя чудовищем и палачом.

Неизвестный автор адресует свое рифмованное письмо маме: говорит, что стрелял "Градами" по Херсону, получил ранение и попал в плен. В то же время сожалеет, что его послали с оружием на украинскую землю, потому что, как оказалось, "никаких террористов там нет".

Стих доступен в открытом доступе в интернете, OBOZREVATEL публикует его на языке оригинала и без правок:

"Мам, я в плену, но ты не плачь.

Заштопали, теперь как новый.

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Меня лечил херсонский врач

Уставший, строгий и суровый.

Лечил меня. Ты слышишь, мам:

Я бил по городу из "Градов",

И полбольницы просто в хлам,

Но он меня лечил: "Так надо".

Мам, я – чудовище, прости.

В потоках лжи мы заблудились.

Всю жизнь мне этот крест нести.

Теперь мои глаза открылись.

Нас провезли по тем местам,

Куда снаряды угодили.

А мы не верили глазам:

Что мы с Херсоном натворили!

В больницах раненых полно.

Здесь каждый русских проклинает.

Отец, белей, чем полотно,

Ребенка мертвого качает.

Мать, я – чудовище, палач.

И нет здесь, мама, террористов.

Здесь только стон людской и плач,

А мы для них страшней фашистов.

Нас, мам, послали на убой,

Не жалко было нас комбату.

Тут мне херсонец крикнул: "Стой!

Ложись, сопляк!" – и дальше матом.

Он не хотел в меня стрелять.

Он – Человек, а я – убийца.

Из боя вынес! Слышишь, мать,

Меня, убийцу, кровопийцу!

Мам, я в плену, но ты не плачь.

Заштопали, теперь как новый.

Меня лечил херсонский врач

Уставший, строгий и суровый.

Он выполнял врачебный долг,

А я же, от стыда сгорая,

Впервые сам подумать смог:

Кому нужна война такая?".

Отметим, что украинцы неоднозначно отнеслись к творчеству, предположительно, российского военного. Одни говорят, мол, сказанное растрогало их: "Все правда! До слез", "Стих от души в реалиях".

Но многие не поверили ни в то, что стих написан российским военным, ни тому, что в нем сказано. Большинство подчеркивают, что такое признание уже ни к чему: убитых российскими войсками украинских военнослужащих, мирных жителей и детей не вернуть. Не собираются украинцы прощать армии РФ вторжение, многочисленные разрушения их городов, сел и в целом нарушение покоя и привычной мирной жизни.

"Хорошо, если услышат и поймут, а пока мы ждем – переживем ночь или нет", "Неплохо, конечно... Но не растрогал меня рюзкий солдат! На нары – и на обмен! Пусть дома пишет!", "Хорошо бы, чтобы действительно русские солдаты так думали, но... Не верю, что это стихотворение написал именно русский солдат. И в их раскаяние не верю. Они в абсолютном большинстве прекрасно знают, что делают", – подчеркнули украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали десантников ВС РФ, неудачно высадившихся в Николаеве и попавших в плен. Украинские военные задержали трех российских оккупантов.

Также в нашем распоряжении оказалось видео с допроса сдавшихся в плен ВСУ российских военных. Они признались, что там к ним хорошо относятся. Также пленные оккупанты отправили послание на родину: "не верить росТВ, потому что все не так" на войне, которую РФ начала против Украины.

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