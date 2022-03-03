"Мать, я – чудовище, палач. И нет здесь, мама, террористов!" Стих русского солдата разлетелся в сети
В украинских и российских соцсетях начали распространят стихотворение, написанное якобы солдатом армии России, которая вторглась и начала войну в Украине. Россиянин, посланный убивать мирный людей, признает себя чудовищем и палачом.
Неизвестный автор адресует свое рифмованное письмо маме: говорит, что стрелял "Градами" по Херсону, получил ранение и попал в плен. В то же время сожалеет, что его послали с оружием на украинскую землю, потому что, как оказалось, "никаких террористов там нет".
Стих доступен в открытом доступе в интернете, OBOZREVATEL публикует его на языке оригинала и без правок:
"Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня. Ты слышишь, мам:
Я бил по городу из "Градов",
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: "Так надо".
Мам, я – чудовище, прости.
В потоках лжи мы заблудились.
Всю жизнь мне этот крест нести.
Теперь мои глаза открылись.
Нас провезли по тем местам,
Куда снаряды угодили.
А мы не верили глазам:
Что мы с Херсоном натворили!
В больницах раненых полно.
Здесь каждый русских проклинает.
Отец, белей, чем полотно,
Ребенка мертвого качает.
Мать, я – чудовище, палач.
И нет здесь, мама, террористов.
Здесь только стон людской и плач,
А мы для них страшней фашистов.
Нас, мам, послали на убой,
Не жалко было нас комбату.
Тут мне херсонец крикнул: "Стой!
Ложись, сопляк!" – и дальше матом.
Он не хотел в меня стрелять.
Он – Человек, а я – убийца.
Из боя вынес! Слышишь, мать,
Меня, убийцу, кровопийцу!
Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь как новый.
Меня лечил херсонский врач
Уставший, строгий и суровый.
Он выполнял врачебный долг,
А я же, от стыда сгорая,
Впервые сам подумать смог:
Кому нужна война такая?".
Отметим, что украинцы неоднозначно отнеслись к творчеству, предположительно, российского военного. Одни говорят, мол, сказанное растрогало их: "Все правда! До слез", "Стих от души в реалиях".
Но многие не поверили ни в то, что стих написан российским военным, ни тому, что в нем сказано. Большинство подчеркивают, что такое признание уже ни к чему: убитых российскими войсками украинских военнослужащих, мирных жителей и детей не вернуть. Не собираются украинцы прощать армии РФ вторжение, многочисленные разрушения их городов, сел и в целом нарушение покоя и привычной мирной жизни.
"Хорошо, если услышат и поймут, а пока мы ждем – переживем ночь или нет", "Неплохо, конечно... Но не растрогал меня рюзкий солдат! На нары – и на обмен! Пусть дома пишет!", "Хорошо бы, чтобы действительно русские солдаты так думали, но... Не верю, что это стихотворение написал именно русский солдат. И в их раскаяние не верю. Они в абсолютном большинстве прекрасно знают, что делают", – подчеркнули украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали десантников ВС РФ, неудачно высадившихся в Николаеве и попавших в плен. Украинские военные задержали трех российских оккупантов.
Также в нашем распоряжении оказалось видео с допроса сдавшихся в плен ВСУ российских военных. Они признались, что там к ним хорошо относятся. Также пленные оккупанты отправили послание на родину: "не верить росТВ, потому что все не так" на войне, которую РФ начала против Украины.
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