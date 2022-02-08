Март удивит холодом, а в апреле начнется 'жара': синоптик дала прогноз на весну в Украине

В Украине март предвещает резкие похолодания, а в некоторых регионах даже со снегом. По-настоящему весеннее тепло придет в этом году в апреле.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова в комментарии изданию "Телеграф". Она подробно расписала погодные перспективы на ближайшую весну.

Так, согласно прогнозам специалиста, после холодного марта в Украину придет теплый апрель. В этот месяц ожидается сухая солнечная погода, а к середине месяца температура воздуха днем может достичь отметки в 20 градусов.

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Что касается мая, то этот месяц в 2022 году обещает не разочаровать. Именно первая половина, когда большинство украинцев по традиции выезжают за город, чтобы насладиться отдыхом на природе, не предвещает осадков и дождей, пояснила синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, метеорологи детально рассказали о погоде на февраль 2022 года. Во многом самый короткий месяц года зависит от чередования циклонов и антициклонов.