Март начнется с потепления: народный синоптик рассказал, когда ждать настоящую весну

Последние десять дней февраля погода в Украине будет относительно теплой: температура воздуха ночью будет от -3 до +3 градусов, а днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла, при этом на улице будет влажно. А настоящее потепление придет уже в марте.

Видео дня

Именно с него начнется первый месяц весны. Об этом изданию "Радио Трек" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов с отметкой "плюс", а в западных областях потеплеет до +10...+13 градусов. Солнце будет показываться на небе чаще, чем в феврале, а вот осадков будет немного.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14...+18 градусов", – прогнозирует Щедрин.

А вот в начале апреля Украину ждет похолодание. На большинстве территории страны ожидаются ливни и грозы, а в Карпатах даже может выпасть снег. Однако, говорит синоптик, холода не задержатся в Украине надолго.

Уже со второй декады второго весеннего месяца начнется потепление, а погода станет почти летней. Температура воздуха будет нередко подниматься до +15...+20 градусов по Цельсию.

Также в апреле, по прогнозу народного синоптика, время от времени будут ливни, а местами они будут сопровождаться грозами. До конца месяца будет ветрено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля, в День сурка, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!