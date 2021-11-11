Маринизм... Помню радость созерцания картин канадского албанца Илли Харуни на Артэкспо-2013 в Нью-Йорке – на редкость жизнерадостный реализм! Помню и замысловатые картины Алекса Фишгойта и писал об этом в "Культурологическом журнале".

Но марин, манящих с детства, они почти не пишут, море их не влечет. Зато в Фейсбуке я познакомился с прекрасным бразильским маринистом Карлосом Кировски, о котором писал для красиво эстетствующего нью-йоркского сайта киевлянки Татьяны Бородиной "Элегантный Нью-Йорк".

А недавно в группе MARINE ART увидел интереснейшие марины, коим обрадовался особенно. Дело в том, что их автор тоже киевлянин. Тесна ли связь Украины с морем? Да. Козацкая морская слава звенела раньше и громче, чем сухопутная. Козаки брали Кафу, Синоп, жгли предместья Стамбула, дрались не только с турецкими галерами в Черном, Азовском и Мраморном морях, в Лимане и на Босфоре, но и со шведскими кораблями на Балтике! И до 75% экипажей кораблей парусного Черноморского флота составляли украинцы, они сражались в Синопе и на бастионах Севастополя. Статью о козацкой славе удалось опубликовать не где-нибудь, а на сайте ВМФ РФ!

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Немало украинцев-моряков и сейчас несут вахту на морях-океанах, а в начале 90-х славный украинский капитан Евгений Платон вел яхту "Гетман Сагайдачный" в знаменитой кругосветной гонке. Так что с маринизмом ненька связана тесно, хотя художников этого направления рождала редко. Айвазовский хоть и жил в Крыму, все же был армянином, а Куинджи греком.

Но что такое маринизм? Сие понятие троякое: имеются космологический, геополитический и художественный. Именно в этом порядке, ибо без первого не было бы никакого, так как 70,9% поверхности Земли покрыты водой и ее точнее было бы назвать Океаном! Кстати, как бы суровы ни были условия подледного океана Европы, спутника Юпитера, а жизнь в нем возможна. Тогда как на Марсе, где нет больших объемов жидкой воды, жизни нет. Обилие воды на планете делает возможным появление цивилизации, а иначе некому будет понять, почему человек способен бесконечно долго смотреть всего на три динамических картины. Это огонь костра, танцующая женщина и корабль под парусами.

Вторая ипостась геополитическая. Все помнят деревянные стены Фемистокла, спасшие зарождавшуюся европейскую цивилизацию, и чтут американского адмирала Мэхена, создателя геополитики. По его концепции судьбы мира решаются на просторах Мирового океана. Что мы и видим на примерах Британии и США: кто правит морем — тот правит миром! Впрочем, задолго до Мэхена сэр Уолтер Рейли, корсар, кавалер и поэт, говорил: "Тот, кто владеет морем, владеет мировой торговлей, а тот, кто владеет торговлей, владеет богатствами земли и ею самой!" Подробнее о маринизме я писал в газете ученых "Троицкий вариант-Наука".

Под влиянием геополитического возник художественный маринизм. Он выделился в качестве отдельного вида пейзажной живописи в Нидерландах в конце XVI столетия, когда занимался их золотой век, когда на их флот приходилось две трети морских перевозок Европы, когда они становились мощной колониальной империей. Странно, но его не было ни в морской Элладе с ее развитым искусством, ни в Риме, заложившем основы нашей цивилизации, чьи владения опоясали Средиземное море, ни в городах Ганзы, мощного союза северных немецких городов, чей флот царил в морях северной Европы до возвышения Голландии. Корабли на книжных миниатюрах тех времен прописаны хорошо, со знанием дела и деталей, но лишь в гаванях, в качестве главного инструмента бизнеса. И в XVI веке, когда наступил расцвет живописи, марин не было. Оказывается, множества художников, кораблей и моряков недостаточно для возникновения маринизма.

Почему же именно в Голландии появился этот жанр? Потому, что в ней рождался новый мир, мир демократии, гражданственности, частной собственности, чувства собственного достоинства, мир своего дома. И его непременным атрибутом была культура быта, в том числе живописная. Голландия соперничала в области искусств с Италией, в геополитике с Англией, Испанией и Португалией, а в торговле и мореплавании вообще не имела соперников. К тому же она была самой густонаселенной, богатой и процветающей страной Европы, имея 300 городов и 6500 деревень с довольно культурным населением.

Поскольку же ни радио, ни телевидения еще не появилось, равно как и газет, а культурный голод требовал утоления, то картин требовалось много и срочно. Мастера натюрморта писали до пяти в неделю! Отсюда небольшие размеры полотен и название художников того времени: малые голландцы. Но при этом массовом, по сути, производстве — отличное качество. Кажется, уровень масс-культуры тогда был выше, и она была ближе к культуре, чем к массовости…

Картины покупали вельможи, горожане, ремесленники и даже крестьяне. Спрос рождал предложение, а оно соответствовало спросу: они висели едва ли не в каждом доме! В Голландии работало более двух тысяч живописцев, в Южных Нидерландах тысяча, и работали они чрезвычайно продуктивно. Главным были жанр и стиль, обеспечивавшие сбыт. А поскольку страна полностью зависела от моря, то помимо натюрмортов и жанровых сценок одной из самых популярных тем стали корабли и морские баталии.

Отцом маринизма считается Хендрик Корнелис Вром (1566-1640). Его живописная манера отличалась тщательностью в передаче деталей и особенностей военных кораблей и красочностью, подчеркивающей драматизм батальных сцен. Он сыграл выдающуюся роль в истории этого жанра, что и отметил Карел ван Мандер, северный Вазари, учитель Франса Хальса и автор "Книги о художниках", первого искусствоведческого труда в Северной Европе.

Кстати, не путайте, как это делает Википедия на русском, Врома с его сыном, которого звали похоже: Корнелис Хендрикс Вром. Он тоже зарабатывал на жизнь кистью и тоже увлекался маринами. И другой сын, Фредерик, стал маринистом. Художниками были и два иных сына Врома, а также его внук..

Вром нашел золотую жилу, и под его влиянием появилась целая плеяда маринистов: Ханс Годерис и Корнелис Вербек, Корнелис ван Виринген и Арт Антонис, Николас де Кемп, Ян Поркеллис и Симон де Влигер. Последний, в свою очередь, стал учителем одного из величайших голландских маринистов Виллема ван де Вельде-младшего, Рафаэля морской живописи.

Но почему людям нравятся марины? Что, они жить не могут без моря на горизонте или марины на стене? Кстати, чисто морские пейзажи встречаются в живописи нечасто, на полотне море выглядит однообразно без людей и кораблей. Может быть оттого, что человеку важен человек? Это так, но не в случае марин, ибо люди не главный магнит, влекущий к ним. Да, стаффаж важен, и порой человеческие фигуры решающим образом оживляют полотно, как фигурка дамы в "Осеннем парке в Сокольниках", без нее у Левитана получилась бы не элегическая грусть, а тоска зеленая в стиле Шишкина. Да, в маринах люди тоже порой полезны, задавая масштаб, создавая настроение, придавая смысл, особенно в батальных сценах. Но без них можно обойтись. Ибо главное в маринах не море, не люди, а корабли.

Их и пишет прекрасный украинский маринист Владимир Глухоманюк, причем в оригинальной технике, мастихином, что придает его картинам яркость и бликующую трепетность, свежесть и оптимизм. Дадим же ему слово.

Слово художника

Я – Владимир Глухоманюк и моя профессия архитектор. Я закончил Национальную Академию изобразительного искусства и архитектуры в Киеве в 1988 году. С тех пор архитектура моя базовая страсть. Но... Началось все в далеком 1977 году, когда в Киеве проходил Международный чемпионат по судомодельному спорту.

Мальчишкой я пропадал с утра до вечера среди именитых мастеров, участвующих в соревнованиях. Я родился в сухопутном городе и тогда для меня были недосягаемы впечатления от созерцания громадных морских судов, но в итоге стал завсегдатаем судомодельного кружка в Киевском дворце пионеров. Шло время, пора было принимать решение, кем быть? Мечтал стать кораблестроителем, архитектором кораблей и поступить в Ленинградский судостроительной институт. Но увы или к счастью, стал архитектором, окончив Киевский Государственный художественный институт, сегодня Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры.

Я достиг определенных высот в архитектуре, но любовь к кораблям не угасла и в начале 2000-х я снова строил модели кораблей, покупал много книг, чертежей и альбомов. Сегодня владею отличной коллекцией уникальных материалов, собранных со всего мира. В жизни многие процессы цикличны, наверное, так же, как и во Вселенной. Как архитектор, я не расстаюсь с карандашом. Считаю, что это первичный инструмент для архитектора несмотря на то, что владею многими профессиональными программами. Рисовал всегда, писал акварелью реже, а вот писать маслом стал не более двух лет назад.

И конечно же, в мои сюжеты ворвались корабли и море. Живопись маслом хороша своей плотностью, фактурностью, позволяет "лепить" форму и передавать эмоции мастихином, шпателем, плоскостями, мазками на контрасте.

Откуда сюжеты моих полотен? Из путешествий. Из них серии картин об испанской Дении, жаркой Андалусии, просторной Альбуфере, о неутомимых тружениках портов Валенсии и Барселоны…

В моих работах уживаются архитектура зданий и архитектура кораблей, в них неизменны цвет и солнце, чеканно проявляющее грани зданий и старинных соборов. А залитые солнцем корабли и лодки ослепляют белизной своих бортов. Работая над некоторыми полотнами, я слышу крик чаек. Казалось бы, банальный сюжет – лодка в порту. Но такие виды мы запоминаем на всю жизнь!

Некоторые сюжеты картин связаны с изучением старинных фотографий и архивных материалов. Такова серия с изображением броненосного крейсера Королевского флота Великобритании HMS "Орландо".

Это мой любимый период: переход от парусного к паровому флоту. Надеюсь, мне удалось передать красоту обводов корпуса, изящность мощного боевого корабля, подчеркнуть белизну бортов с игрой света и тени.

Все мои работы в доступе и на сайте.

Архитектурное портфолио по ссылке.

Всегда в вашем распоряжении, Владимир Глухоманюк, архитектор, художник, романтик.