Максимально комфортная погода: синоптик дала прогноз на понедельник в Украине

В понедельник, 10 июля, в Украину начнет возвращаться хорошая погода. Температура будет высокой, а дожди преимущественно закончатся.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. На некоторых территория будет облачно, частично – с кратковременными дождями.

"Завтра максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять комфортные +23...+28 градусов. Только в Закарпатье и местами в южной части где-то выскочит до +30 градусов", – пишет синоптик.

Также в прогнозе говорится, что ветер будет северо-западный, временами с порывами до 15-18 метров в секунду.

"Дожди, возможно, с грозами, пройдут в понедельник на севере Украины, в Карпатах, вечером местами в центральных областях. На остальной территории – сухая солнечная погода", – добавляют в прогнозе.

Наталья Диденко сообщила, что в Киеве 10 июля есть вероятность дождя с грозой. Ветер с северо-запада, порывистый. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+25 градусов.

"Ближайшая неделя не обещает сильной жары – дышите свободно, отдыхайте, работайте спокойно, давайте совет вишням, кабачкам, оббегайте недоуменные выставки, сходите в поликлинику на плановые обследования, потому что скоро все врачи уйдут в отпуска, подумайте, что можно сейчас хорошего и полезного сделать для осени и зимы", – добавила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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