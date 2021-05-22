Макрон поднял тост за ослабление карантина под украинское 'Будьмо!' Видео

Во Франции начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, барам, кафе и ресторанам разрешили открыть летние площадки. Президент страны Эммануэль Макрон, празднуя ослабление карантина, поднял бокал за Украину.

В пятницу, 21 мая, французский лидер присутствовал на мероприятии, посвященному открытию террасы. Видео с события опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Перед тем, как выпить коктейль, Макрон на французском сказал "santé!" – тост "За здоровье!". Когда кто-то из толпы выкрикнул украинский "Будьмо!", президент Франции улыбнулся и, подняв бокал, сказал "За Украину".

"Президент Эммануэль Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас под "Будьмо!": "За Украину!". Да здравствует дружба Украины и Франции!" – написали в посольстве.

Напомним, ранее Макрон в пятницу, 16 апреля, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление о Донбассе на украинском языке.

Он поблагодарил Зеленского за визит и призвал его и дальше "вместе поддерживать динамику, начало которой было положено между Украиной и Францией".

Как сообщал OBOZREVATEL, Эммануэль Макрона призвал российского лидера Владимира Путина прекратить огонь на Донбассе и отвести свои войска от украинских границ.