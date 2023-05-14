Магазинные удобрения не нужны: чем быстро подкормить комнатные цветы

Комнатные растения нуждаются в уходе и периодической подкормке. Также важно обращать внимание на правильный полив, оптимальный уровень освещения и обрезку сухих побегов.

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В качестве удобрений для комнатных растений можно использовать подручные ингредиенты. Это экологические и простые продукты, которые будут эффективно стимулировать рост и цветение. Можно ли подкармливать комнатные растения кофейной гущей и почему цветам будет полезен чеснок – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сделать удобрение из кофейной гущи

Для комнатных растений полезно будет удобрение из кофейной гущи, но использовать его нужно осторожно. Чрезмерное количество кофе может повредить корни.

Собрав кофейную гущу из чашки, следует поставить ее на просушку на несколько дней. Затем тонким слоем наносим ее на поверхность почвы вокруг растений и смачиваем водой, чтобы кофе растворился. Делать такую подкормку можно один раз в несколько недель.

Чайная заварка как удобрение

В качестве удобрения подойдет не пакетированная заварка, а остатки листьев после заваривания чая. Их заливают водой, дают время, чтобы настояться и остыть до комнатной температуры. Поливать комнатные растения заваркой можно дважды в месяц.

Как приготовить картофельный отвар

Картофельный отвар ускорит рост растения, ведь содержит питательные вещества, необходимые для активного развития. Приготовить отвар очень просто:

Нарезаем на кубики 1-2 клубня и варим их в воде (оптимально – 2 л) в течение 30 минут. Процеживаем отвар и ждем, пока он остынет. Разводим отвар водой в пропорции 1:3.

Поливать растения можно не чаще 1 раза в неделю.

Чесночная подкормка

Чеснок обладает противогрибковыми и антимикробными свойствами и может быть полезным в качестве удобрения для комнатных растений.

Нужно взять 2 зубчика чеснока и залить их литром воды. Ставим в темное место и настаиваем в течение суток. После настаивания раствор следует разбавить водой в пропорции 1:5. Важно, чтобы удобрение не было слишком концентрированным. Слишком часто использовать чесночную подкормку не стоит, достаточно одного раза в 1-2 месяца.

Удобрение из яичной скорлупы

Есть несколько вариантов приготовления такого удобрения. Первый и самый простой: перетираем скорлупу в состояние пудры и посыпаем ею почву вокруг растения.

Скорлупа содержит кальций, магний и калий, которые полезны для улучшения иммунитета и здорового развития растения.

Другой способ использования скорлупы – сделать из нее раствор:

Яичную скорлупу заливаем горячей водой. Настаиваем раствор в течение трех дней. Поливать цветы можно не чаще раза в неделю.

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