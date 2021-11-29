Люди против собак в ресторане, а сами не моют руки после туалета
Под моим одним из предыдущих постов пришли люди и давай "в рестораны с собаками нельзя".
Ничего.
Что в европейские врачи приписывают завести собаку как друга и терапию.
Ничего.
Что есть собаки-компаньоны.
Ничего.
Что для одиноких людей это последнее, что держит их от психоза.
Ничего.
Что европейские магазины вещей, продуктов пускают с собаками и это цивилизация.
Наши – давай!
"Срущее животное" (хотя сами такие же)
"Грязные лапы" (сами посмотрите на свою обувь)
"Меня бесит" (а меня люди могут бесит)
"У них шерсть" (а у вас волосы и вы просто не знаете, что такое волосы девушки в постеле и квартире везде)
Короче.
Я считаю ущербными долбанафтами тех, кто против того, чтобы собака была с хозяином.
Да, есть правила поведения.
Да, есть поводок и порядок.
Мне бы некоторым людям их привить: чтобы вы в ресторане официантом говорили как с человеком и руки мыли после туалета.
Собаки им грязные.
Вы бы выдели, сколько мужчин выходит из туалета, не мыв руки и берут своих девушек сразу за руку.
А потом:
– официант, у вас чай х*ями воняет.
– возьмите чашку в другую руку.
У животных тоже есть права. Раз у животных, которые эти права отрицают, они же есть.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...