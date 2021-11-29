Под моим одним из предыдущих постов пришли люди и давай "в рестораны с собаками нельзя".

Ничего.

Что в европейские врачи приписывают завести собаку как друга и терапию.

Ничего.

Что есть собаки-компаньоны.

Ничего.

Что для одиноких людей это последнее, что держит их от психоза.

Ничего.

Что европейские магазины вещей, продуктов пускают с собаками и это цивилизация.

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Наши – давай!

"Срущее животное" (хотя сами такие же)

"Грязные лапы" (сами посмотрите на свою обувь)

"Меня бесит" (а меня люди могут бесит)

"У них шерсть" (а у вас волосы и вы просто не знаете, что такое волосы девушки в постеле и квартире везде)

Короче.

Я считаю ущербными долбанафтами тех, кто против того, чтобы собака была с хозяином.

Да, есть правила поведения.

Да, есть поводок и порядок.

Мне бы некоторым людям их привить: чтобы вы в ресторане официантом говорили как с человеком и руки мыли после туалета.

Собаки им грязные.

Вы бы выдели, сколько мужчин выходит из туалета, не мыв руки и берут своих девушек сразу за руку.

А потом:

– официант, у вас чай х*ями воняет.

– возьмите чашку в другую руку.

У животных тоже есть права. Раз у животных, которые эти права отрицают, они же есть.