Любовь, деньги или сложный выбор: гороскоп на 14-20 февраля

Раки и Девы будут полны любви и потому будут чувствовать себя чрезвычайно счастливыми, а Скорпионам повезет в финансовых вопросах. Тельцам же придется выбирать между хорошим и знакомым и лучшим, но неизвестным.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 14-20 февраля. Кто будет наполнен энергией и будет упорно работать, а кого ожидает разочарование в личной жизни, читайте дальше.

Овен

И праздники, и работа у вас на этой неделе будет отличаться рвением, в прекрасном обществе вы и будете веселиться, и будете вдохновенно работать, словом, вам не грозит быть в одиночестве, потому что вы - в самом центре событий.

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Телец

И снова вы пребываете на развилке, и приходится выбирать между хорошим и уже знакомым и лучшим, но неизвестным. Вот вы можете и повиснуть на время, чтобы собраться с мыслями и сделать детальный анализ рисков и окончательный выбор.

Близнецы

Профессиональная реализация сейчас для вас важнее всего остального, и вы с упорством беретесь за самые сложные дела, лишь бы убедиться в том, что вы находитесь в хорошей форме и способны на многое.

Рак

Ваша жизнь сейчас переживает настоящее возрождение, и вы чувствуете себя словно в сказке, ведь, оказывается, любовь существует, и человек, который бы вам подходил как ключ к замку, таки присутствует в этой вселенной.

Лев

В личной жизни может наступить разочарование. То ли вы не получите подарок от вашей половинки, то ли ваш партнер внезапно найдет повод тихо исчезнуть, но вместо праздника любви вы можете почувствовать грусть прощания.

Дева

Любовь на этой неделе становится для вас ведущей темой, вы сейчас чувствуете себя очень счастливыми и наполненными, ведь любят вас, и вы любите. А еще появляются определенные обнадеживающие новости, от которых вы прыгаете от восторга.

Весы

Это будет переходный период, когда вы можете в один момент собрать свои вещи и отправиться туда, куда и не собирались, чтобы на новом месте начать всю жизнь с нуля. Во всяком случае, такие мысли у вас будут появляться.

Скорпион

Вам сейчас везет, и преимущественно это касается финансовых и материальных вопросов. И денег вам удается получать гораздо больше, чем планировали, и вопросы материального обеспечения решаются легко и непринужденно.

Стрелец

Наступает время, когда вы действительно верите в себя, поскольку энергии у вас сейчас столько, что вы готовы и горы свернуть, и все бюрократические круги ада пройти, и сердца неприступные растопить и завоевать.

Козерог

Вы бы и рады что-то изменить, но у вас сейчас чуть ли не буквально связанны руки, и как бы вы ни рвались, как бы ни стремились к трансформации, пока вам остается только наблюдать и строить планы, но не действовать.

Водолей

Вы сейчас немного замерли. То ли замерзли, то ли просто не хотите двигаться и ожидаете каких-то особенно благоприятных обстоятельств. Но лишний раз не хотите даже с кровати подниматься, а тем более что-то делать.

Рыбы

В общем, неделя будет медленной, график - размеренным, нагрузка - умеренной, соответственно настроение - спокойное, ведь не нужно никуда спешить и дергать себя и окружение, портить нервы.

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