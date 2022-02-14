Удача, перспективное предложение или 'ловушка': гороскоп на 14 февраля

Тельцы получат перспективное предложение по работе и не только, а Львов будет весь день сопровождать удача. Весы могут попасть в ловушку, поэтому им не стоит соглашаться на проекты, которые им сегодня предложат.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 14 февраля. Что ожидает вас в День влюбленных, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы чувствуете себя настолько счастливыми, что даже кажетесь всемогущими, и это дает вам возможность делать добрые дела, помогать другим, делиться и своим хорошим настроением, и добром, и чувствами.

Телец

Сегодня получите перспективное предложение по работе и не только, так что неделя начинается достаточно активно и обещает быть перенасыщенной разными интересными событиями, встречами, предложениями.

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Близнецы

Все время находитесь в движении и общении, передвигаетесь все время, контактируете со многими людьми, обсуждаете разные важные дела. Словом, очень активные и динамичные.

Рак

Получите опыт новой жизни, так сказать, пройдете тест-драйв новых обстоятельств, в которые вы внезапно попадете, но о которых давно мечтали. И наконец-то почувствуете, действительно ли вы хотели именно этого, а не чего-нибудь другого.

Лев

День можно назвать счастливым, потому что удача сама плывет вам в руки, вы ничего не делаете для того, чтобы стать успешными, но каждый ваш шаг сегодня сопровождает фортуна – повсюду успеваете, все удается.

Дева

Сейчас вы озабочены только одним вопросом - где взять деньги, а поскольку речь идет о внушительной сумме, то этот вопрос будет актуален еще долго. Но идеи, которые вам приходят в голову, будут достаточно правильными.

Весы

Не спешите соглашаться на те проекты, которые вам будут предлагать, отложите принятие решения и как следует обдумайте все недостатки и преимущества. Ведь даже в очень привлекательных аспектах может крыться ловушка.

Скорпион

Личная жизнь сейчас заставляет пересмотреть основные парадигмы. Ведь вы начинаете осознавать, что отдавая все свои мысли, чувства и внимание кому-то, вы не гарантируете такие же обратные шаги. Так может сначала стоит полюбить себя?

Стрелец

Сегодня вы одновременно завершаете важный этап или проект, и как следует не отдохнув, одновременно начинаете что-то новое. Поэтому напряжение будет немалым, и ответственность - огромной.

Козерог

Вы сейчас будете слишком переживать, беспокоиться о различных несущественных мелочах вместо того, чтобы расслабиться и веселиться. Попытайтесь смотреть на все обстоятельства немного сбоку, и не замыкать все процессы на себе.

Водолей

Пришло время повеселиться. Вы можете попасть на праздник, где мило пообщаться с очень позитивными и приветливыми людьми. И может кто-то даже бросится вам в глаза и западет в душу.

Рыбы

Какие-то добрые и неравнодушные люди вам сегодня помогут. И это может касаться как хорошего совета, своевременной консультации, так и финансовых вливаний, добровольных взносов, которые кто-нибудь решит вам пожертвовать.

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