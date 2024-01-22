Лучшие поздравления с Днем рождения на украинском: картинки

День рождения считается главным личным праздником человека. Родные и близкие собираются вместе, чтобы отпраздновать еще один год жизни и пожелать всего хорошего на следующие 12 месяцев.

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Для праздничных пожеланий нужно выбирать искренние и теплые слова. И OBOZ.UA публикует подборку поздравлений в стихах и прозе на украинском языке, из которых можно взять тот, который нравится больше всего.

З днем народження вітаю,

Ось минув ще рік один.

Від душі тобі бажаю

Більше радісних хвилин.

Мрії щоб усі збувались,

В серці щоб любов цвіла.

І було в житті ще більше

Щастя, ніжності, тепла.

Поряд були лише друзі,

Рідні всі твої, сім’я.

Бути завжди в позитиві

Від душі бажаю я.

***

З днем народження вітаю,

Щастя зичу і добра.

І міцніє хай здоров’я,

В серці — ніжності, тепла.

Буде вік нехай ваш довгим,

Повним пишних перемог.

Хай сім’ю прекрасну вашу

Береже від лиха Бог.

Сили будуть і натхнення,

Щоб до цілей своїх йти.

Сенс життя в любові ближніх

Вам бажаю віднайти.

***

З днем народження, зі святом!

Хочу щиро побажати

Радості, тепла, наснаги,

Відпочинку та засмаги.

Хай життя складеться гарно,

Пролетить нехай не марно,

Буде і здоров’я, й гроші,

Друзі щирі та хороші!

Любові, радості, тепла!

Багатства, миру і поваги!

Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!

Здоров’я дітям і собі,

Роботу, що вас надихає,

Удачі поруч у житті,

Довіру близьких вам безкраю!

Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,

Хай, як струмок гірський чистенький,

Воно на сонечку блищить!

***

Без зайвих слів, без зайвих фраз,

Привітання негайно слухай від нас.

В твій день народження з любов’ю

Бажаємо щастя та здоров’я

І успіхів, і процвітання,

Удачі світлого сіяння.

Хай друзі у важку хвилину,

Чи у ясну, веселу днину

З тбою будуть, помагають,

А кожний день хай надихає

І радості мішок вручає.

***

З днем народження вітаю

Я тебе в цю гарну мить!

І від серця побажаю

В радості й коханні жить.

Щоби в долі було море

Щастя й ніжності хвилин,

Щоб тебе минало горе,

Був прекрасним долі плин.

День народження — свято велике,

В небі кожного зірка горить.

Хай здійсняє бажання планета,

В серці музика щира бринить!

Будьте щедрі добром, почуттями,

Все повернеться тричі до Вас.

Хай Господь буде поруч із Вами

Кожну мить, кожен день, кожен час!

***

З днем народження вітаю,

Здоров’я більше побажаю

Гарно щоб ви відпочили,

Мали богатирські сили,

Щоб усі вас любили,

Всюди посмішкою стріли,

Щоб в вас були гарні гості,

Привітаємо вас тостом.

***

Хочемо вас з днем щасливим вітати,

Хай лиш пісні завітають у хату.

Хай на душі будуть щастя і мир,

Родичі й близькі влаштують вам пир.

Хай не підводить здоров`я ніколи,

Усмішок й сонця буде доволі,

Нумо до столу, щоб келих підняти,

Всього хорошого вам побажати.

***

Вітання з днем народження приймайте,

Хай буде все, що мріється душі.

Щасливі будьте, купу грошей майте

Та все, що мати хочеться, мерщій!

Бажаємо кохання та достатків,

Щоб досягти того, що в мріях є.

Та все життя у хвилі поринайте,

Що щастям б’ють, Всевишній береже!

Святом світлим та веселим

Хай радіє вся оселя...

Щоб було з ким обійнятись,

Ну і з ким — почаркуватись!

З Днем Народження вітаєм,

Шлем цілунки й наливаєм,

Щоб збулись бажання в строк

І жилось — на п’ять зірок!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю завжди залишатися життєрадісною людиною. Бажаю миру, щастя, любові, здоров’я та сил. Бажаю цікавих захоплень та неймовірних успіхів у будь-яких справах. Бажаю щоденного натхнення та обов’язкового везіння у потрібну хвилину.

***

Вітаю з днем народження! Бажаю миру, щастя, чудового настрою. Бажаю залишатися неперевершеною людиною. Бажаю довгого цікавого життя. Бажаю сміливості у своїх прагненнях. Бажаю успіху у всіх справах. Бажаю щирого кохання, душевного спокою, міцних сил, гармонії та здоров’я.

***

З днем народження! Прийміть мої вітання та побажання від усього серця: перш за все, міцного здоров’я а також — достатку та гармонії, добробуту в домі, щастя в сім’ї. Нехай все, що Ви побажаєте сьогодні, неодмінно збувається, а доля дарує приємні сюрпризи. Вітаю!

В радісний і світлий день народження хочу побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення! Хай кожен день повниться веселим і милим відчуттям, гарним настроєм, задушевними зустрічами і плідною працею! Щастя і радощів у домівку, здоров’я і благополуччя родині, натхнення і творчості для душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце!

***

Вітаю з чудовим, світлим, яскравим днем — з днем народження! Бажаю взаємного кохання, прибуткової роботи, вірних та щирих друзів, блискучих перспектив та неймовірних шансів! Хай щастить щороку, щодня, щомиті!

***

З днем народження! Бажаю вам кохання, натхнення, сил, здоров’я, радості, удачі! Хай життя квітне та буяє, хай всі будуть до вас привітні, нехай у сім’ї панує лад та спокій! Божих вам благословінь та сімейного затишку!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю веселощів, щастя і любові. Бажаю більше сну, бо в житті нам його іноді дуже не вистачає, та купу грошей, бо без них взагалі сумно. А ще бажаю, щоб твоя "Lamborghini" скоріше знайшла тебе, адже бідолаха нудьгує за господарем. Вірних тобі друзів та міцної сім’ї, адже так важливо, щоб на життєвому шляху були потрібні люди. Бажаю, щоб усі життєві випробування ти пройшов із високо піднятою головою, тому що страусів і так вистачає, а орлів чомусь замало.

***

Вітаю з днем народження. Щиро бажаю впевненості у собі та доброї вдачі. Нехай співають солов’ї на душі, нехай не знає меж любові твоє серце. Бажаю успіху у справах, щасливої долі та веселих спогадів, які завжди зуміють розвіяти твій смуток.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравление с Годом Дракона, который наступит 10 февраля.

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