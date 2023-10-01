Владимир Горовиц: 'степное торнадо' с украинскими корнями. История трагической судьбы уникального музыканта

1 октября великому музыканту исполнилось бы 120 лет

Владимир Горовиц признан величайшим пианистом-виртуозом ХХ века. Он владел потрясающей техникой исполнения и в расцвете своих творческих сил не знал – а по мнению некоторых музыкальных критиков, и не знает – себе равных ни по скорости игры, ни по динамическому диапазону – недаром его называли "степным торнадо". Его появление в мире музыки стало настоящей сенсацией, а каждый его концерт – вплоть до самых последних выступлений – был событием планетарного значения. Музыкант, которым гордилась – и гордится – Америка, появился на свет 1 октября (18 сентября по старому стилю) 1903 года в Киеве (по другим сведениям – в Бердичеве) в семье инженера-электрика Симеона Горовица и его жены Софии, профессиональной пианистки и преподавателя Киевской консерватории.

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Билет в один конец

Учиться игре на пианино маленький Володя начал в три года, хотя в то время он едва доставал до педалей, и уже через несколько лет стал не только блестящим пианистом, но и неплохим композитором – в подростковом возрасте он сочинил несколько песен. В Киевскую консерваторию Горовиц поступил в 12 лет, свой первый концерт он сыграл в Харькове в 1922 году, а в 20 лет отыграл серию из 23 сольных концертов, исполнив в общей сложности 200 произведений.

Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь на родине, если бы революция 1917 года не разорила его семью. Концертные выступления, по мнению Владимира, были единственным способом заработать на жизнь. В начале 20-х годов Горовиц дал около сотни концертов, завоевав репутацию эмоционального, взрывного пианиста, который своим темпераментом может разрывать фортепианные струны. На волне успеха ему разрешили покинуть Советский Союз, чтобы продолжить обучение в Германии, но возвращаться обратно Горовиц не собирался. Он понимал, что многим рискует – его карьера за рубежом, могла и не сложиться, но он решился на этот отчаянный шаг.

Оказавшись в Берлине, Горовиц погрузился в музыкальную среду, в которой царили такие звезды, как пианисты Эдвин Фишер и Рудольф Серкин, дирижеры Бруно Вальтер и Рудольф Тосканини. Но даже на фоне этих великих музыкантов он выделялся необычайной силой и страстью, с которыми он исполнял произведения Листа и Шопена. Добившись успеха в Германии, в 1928 году музыкант уехал в США – он считал, что, только работая в этой стране, сможет покорить весь мир.

Работа на износ

Первое же выступление с Нью-Йоркским филармоническим оркестром укрепило репутацию Горовица как непревзойденного пианиста-виртуоза: зрители оценили эмоциональную манеру его исполнения, а критики – завораживающую технику. Уже в середине 30-х годов Музыкант работал в изнурительном темпе – он давал по сто сольных концертов в год, а также выступал с оркестрами. Неудивительно, что Горовиц не выдержал такого напряженного темпа и неожиданно для всех прекратил выступления. "В течение пяти дней в неделю мне приходилось переезжать с места на место, – рассказывал он журналисту Newsweek, – жить в поездах, каждое утро просыпаться в новом городе, я не высыпался и плохо питался".

Был у пианиста и другой, более весомый повод для того, чтобы прекратить выступления и восстановить силы: незадолго до этого он женился на дочери дирижера Рудольфа Тосканини, Ванде. При этом медовый месяц не помешал ему изучать теорию музыки и ежедневно заниматься игрой на пианино. Поэтому когда в конце 30-х годов Горовиц вернулся на сцену, то продемонстрировал усовершенствованную технику и способности к интерпретации музыкального материала.

Двенадцатилетний перерыв из-за смерти дочери

Во время Второй мировой войны пианист, получивший в это время американское гражданство, дал много концертов в поддержку американских военных. В 1953 году Горовиц отметил 25-ю годовщину своего дебюта в Америке – стране, которая стала для него второй родиной. Это событие широко освещалось в прессе, а критики писали о Горовице как о музыканте, который из простого виртуоза превратился в творца, вызывающего восторг и восхищение. Поэтому его поклонников очень расстроило известие о том, что музыкант снова прерывает концертную деятельность. Пауза была связана с ухудшением здоровья музыканта, вызванным истощением.

В течение двенадцати лет Горовиц воздерживался от публичных выступлений. Исследователи его творчества до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, почему прославленный музыкант в разгар своей карьеры сделал такую большую паузу, но большинство из них сходится во мнении, что причиной тому стала смерть его дочери Сони, названной так в честь матери Горовица. Девушка умерла от передозировки наркотиков, обстоятельства ее смерти доподлинно не известны, но биографы музыканта предполагают, что она могла покончить жизнь самоубийством. Трагически закончили свою жизни почти все родственники Горовица: один из его братьев, Яков, погиб во время Первой мировой войны, второй брат, Григорий, был профессиональным революционером и умер после освобождения из тюрьмы, где, вероятно, подхватил неизлечимое заболевание, мать пианиста умерла по время хирургической операции, а его отец был репрессирован в 1937 году.

Не мог прожить без сцены

В начале 60-х, после подписания контракта с Columbia, он записал диск с произведениями Шопена, Листа и Шумана. Он стал самым продаваемым носителем классической музыки в 1962 году, за него Горовиц получил свою первую премию "Грэмми" – всего их было четыре. Чтобы добиться идеального звучания, Горовиц записывал свои диски в церкви, но результат его не устроил, и он решил выбрать для исполнения Карнеги-холл. В его зале музыкант понял, как ему не хватает концертных выступлений, и снова вернулся на сцену.

Горовиц разработал свою собственную технику, идущую вразрез с устоявшимися традициями игры на пианино. Его руки с низким запястьем и плоскими пальцами всегда были вывернуты, а мизинец правой руки плотно прижат до тех пор, пока он не брал очередную ноту – в таком случае движение его руки было похоже на рывок кобры. При этом своих ослепительных эффектов музыкант достигал одними пальцами, скромно пользуясь педалью. Ни до, ни после Горовица никто не мог повторить – или скопировать – его манеру игры, она была уникальной – и впечатляющей.

Триумфальное возвращение

Несмотря на то что выступал в то время Горовиц не так часто, как раньше, его концерты привлекали неизменное внимание публики, и даже излишняя нервозность и перепады настроения не могли сделать его выступления менее техничными – скорее наоборот: они добавляли ему шарма и артистичности. В 1978 году Горовиц отметил 50-летие своего дебюта в США, а в 1986-м – на волне перестройки – на несколько дней приехал в Советский Союз, в котором не был полвека. Он привез с собой собственное пианино Steinway, которое называл "своим верным и неразлучным другом в течение всей карьеры", помещенное в пуленепробиваемый футляр. К великому сожалению Горовица, в Киев он попасть не смог – помешала авария на Чернобыльской АЭС.

Возвращение музыканта стало поистине триумфальным: о нем писали СМИ всего мира, а сюжет о двух концертах, которые он дал на родине, показали в новостях на американском телевидении. В 1987 году Горовиц отправился в свой последний тур по Европе. За пять дней до смерти музыкант записывал произведения Шопена, Листа и Вагнера, демонстрируя технику владения инструментом, невероятную для его 86-летнего возраста. 5 ноября 1989 года его не стало – причиной смерти стал сердечный приступ. Критики уверены, что с его уходом закончилась романтическая традиция в исполнении классической музыки, недаром сам Горовиц называл себя "романтиком XIX века" …