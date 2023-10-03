Лишь 5% людей могут увидеть подсолнечник среди пчел: тяжелая головоломка

Оптические иллюзии бросают вызов нашему интеллекту. Благодаря структуре изображения они заставляют напрячь все возможности мозга, чтобы выполнить задачу, например, по поиску скрытого среди типичных элементов чего-то сильно отличающегося.

Именно такую иллюзию опубликовало издание Jagran Josh. Его задачей является найти на картинке с целым роем пчел единственный подсолнечник. Авторы головоломки убеждают, что всего 5% людей способны найти на изображении цветок за 11 секунд.

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Некоторые исследования показывают, что оптические иллюзии могут раскрыть некоторые психологические особенности человека, пролив свет на то, как он воспринимает вещи. Ведь абсолютно нормальный мозг может смотреть на предметы или изображения по-разному, формируя разное восприятие под каждым углом. Одну из таких иллюстраций и представляет нынешняя головоломка.

Попытайтесь справиться с ней за отведенное время. Но если не получится, не сдавайтесь. Очень важно решать такие задачи самостоятельно. Тогда они не только помогают узнать свой мозг больше, но и развить его навыки – внимательность, наблюдательность, умение выделять среди большого массива данных что-то нетипичное, видеть закономерности и их нарушения.

Если же задача вам никак не дается, и вы начинаете нервничать из-за этого, тогда воспользуйтесь подсказкой. На ней правильный ответ выделен визуально. И можно заметить, что подсолнечник находится слева внизу картинки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал оптическую иллюзию, задачей которой было найти на картинке дельфина за 7 секунд.

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