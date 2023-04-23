Лиса пришла к украинским военным и пыталась украсть лопату: веселое видео

К украинским военнослужащим, которые рыли окоп, пришла лиса. Животное в компании защитников Украины чувствовало себя довольно свободно и даже попыталось утащить лопату.

Видео дня

Смешное видео снял один из военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко. Пресс-служба ОМБр поделилась роликом в своем Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В бригаде пошутили, что ситуация могла бы быть следующей:

– Командир, копание окопа невозможно, лопата потеряна.

– Как потеряна?

– Вот так:

На видео видно, что лиса подошла к воину совсем близко. Мужчина держал свою лопату за ручку, а животное пыталось ухватиться за "трофей" зубами. Лиса как будто играла, но в то же время прилагала немало усилий, чтобы вырвать лопату из рук нашего защитника.

Воин 110-й ОМБр смеялся, когда снимал это на видео. Примечательно, что звуков взрывов лесное животное совсем не боялось.

Лиса после нескольких попыток "сдалась" и убежала от военных куда-то в кусты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее защитники Украины поделились в сети трогательным роликом со спасением ежа. Животное запуталось в сетке и не могло выбраться из ловушки без человеческой помощи.

– Другой украинский военный показал нутрию Машуню, с которой "подружился" на службе. Животное поселилось на том месте, где воины обустроили свою позицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!