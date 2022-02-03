Лето продлится до конца сентября: в Украине спрогнозировали погоду до конца 2022 года

Осень в 2022 году в Украине наступит поздно, поэтому жители многих регионов смогут порадоваться теплу и солнцу в течение длительного времени. Только к концу сентября дневные +25 сменятся на +15.

Таким прогнозом поделился "34 канал", ссылаясь на данные синоптиков и метеорологов. Отмечается, что в октябре уже придут осадки, которые снизят температуру до +7-10. Погода порадует заядлых грибников.

В ноябре средняя температура составит около +2 градусов. В этом месяце прогнозируют снегопады, которые продлятся до января 2023 года.

В декабре же ожидают порывистый ветер и метели. А температура будет в пределах нормы: -2-3 градуса.

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Уточняется, что жителям нашей страны не удастся избежать скачков температуры, которые будут возникать из-за атмосферных явлений над территорией Европы и Азии.

В статье сказано, что лето в Украине начнется достаточно рано и отправиться на пляжи украинцы смогут уже в середине июня. Далее температуры будут расти и в июле прогнозируется жара. Высокие температуры будут фиксироваться в течение всего месяца – обещают +30-35. Ночью столбики термометров могут доходить до +15-25. Дождей в этот период выпадет немного.

Похолодание наступит лишь во второй декаде августа. Тогда станет прохладнее – 20-25 градусов тепла.

Напомним, что говоря о том, каким прогнозируют лето, климатолог Светлана Бойченко рассказала, что температура будет держаться выше климатической нормы. Она отметила, что температура летом будет резко падать и подниматься, а это, со своей стороны, повлечет за собой грозы и шквальные ветры.

Бойченко также спрогнозировала, что Украину ждет несколько температурных рекордов, которые установит лето-2022.

В свою очередь в Укргидрометцентре сообщили, что в четверг, 3-го февраля, в Украине будет сравнительно тепло. При этом в западной части страны будет солнечно. Дневная температура прогнозируется в пределах -3 +1 градусов. на востоке страны до 4 градусов тепла. Там же прогнозируются сильные осадки.

В Киеве выпадет снег. Днем температура будет колебаться в пределах –1...+1. Ночью прогнозируется небольшой мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали, каким будет лето на украинских курортах. Для отпуска посоветовали выбрать август.